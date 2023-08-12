Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
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Подачу горячей воды временно прекратят в двух районах и возобновят после завершения аварийных работ до 20.00.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Юнусабадского и Сергелийского районов столицы Узбекистана, сообщает Veolia Energy Tashkent.
Причина — устранение повреждения на теплотрассе.
Подачу горячей воды приостановят по следующим адресам до 20.00:
Юнусабадский район: 11-ый квартал — дома 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60;
Сергелийский район: массив Строитель — 3Б, 3В, 3Г, 6А, 6Б, 6В, 7А, 9А, 18, 19 и 20.