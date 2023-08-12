https://uz.sputniknews.ru/20230812/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-12-avgust-2023-37792676.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Подачу горячей воды временно прекратят в двух районах и возобновят по завершении аварийных работ до 20.00.

2023-08-12T13:52+0500

2023-08-12T13:52+0500

2023-08-12T13:52+0500

ташкент

узбекистан

отключение воды

горячая вода

юнусабадский район

сергелийский район

общество

ремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/466/78/4667859_0:609:1477:1440_1920x0_80_0_0_4d276a86cd4a4e259f2e645722a5b762.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Юнусабадского и Сергелийского районов столицы Узбекистана, сообщает Veolia Energy Tashkent.Причина — устранение повреждения на теплотрассе.Подачу горячей воды приостановят по следующим адресам до 20.00:

ташкент

узбекистан

юнусабадский район

сергелийский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент узбекистан отключение воды юнусабадский район сергелийский район общество ремонт