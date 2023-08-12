https://uz.sputniknews.ru/20230812/tashkent-progulochnyye-zony-vdol-kanaly-uvelicheniye-37794300.html

В Ташкенте станет больше прогулочных зон вдоль каналов

В Ташкенте станет больше прогулочных зон вдоль каналов

В 2024 году их протяженность составит 50 км, а в 2030 году – 150 км.

2023-08-12T16:52+0500

2023-08-12T16:52+0500

2023-08-12T16:52+0500

узбекистан

ташкент

прогулка

общество

каналы

аллея

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. О работе по увеличению прогулочных зон вдоль городских каналов сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.На их территории разместят детские площадки, торговые точки и другие объекты для отдыха горожан.Также в пресс-службе столичной администрации уточнили, что работу по созданию набережных вдоль каналов начали в 2018 году. В настоящее время вокруг каналов, протекающих через столицу, есть аллеи для прогулок общей протяженностью 42 км.При этом, укрепили берега каналов, вычистили мусор, установили скамейки, урны для мусора и современное ночное освещение, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки.

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