https://uz.sputniknews.ru/20230812/tashkent-progulochnyye-zony-vdol-kanaly-uvelicheniye-37794300.html
В Ташкенте станет больше прогулочных зон вдоль каналов
В Ташкенте станет больше прогулочных зон вдоль каналов
В 2024 году их протяженность составит 50 км, а в 2030 году – 150 км.
2023-08-12T16:52+0500
2023-08-12T16:52+0500
2023-08-12T16:52+0500
узбекистан
ташкент
прогулка
общество
каналы
аллея
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. О работе по увеличению прогулочных зон вдоль городских каналов сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.На их территории разместят детские площадки, торговые точки и другие объекты для отдыха горожан.Также в пресс-службе столичной администрации уточнили, что работу по созданию набережных вдоль каналов начали в 2018 году. В настоящее время вокруг каналов, протекающих через столицу, есть аллеи для прогулок общей протяженностью 42 км.При этом, укрепили берега каналов, вычистили мусор, установили скамейки, урны для мусора и современное ночное освещение, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки.
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общество узбекистан ташкент прогулка каналы аллея
общество узбекистан ташкент прогулка каналы аллея
В Ташкенте станет больше прогулочных зон вдоль каналов
В 2024 году их протяженность составит 50 км, а в 2030 году – 150 км.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
О работе по увеличению прогулочных зон вдоль городских каналов сообщила пресс-служба
хокимията Ташкента.
“Протяженность парков вдоль каналов составит в 2024 году – 50 км, в 2025 году – 60 км, в 2026 году – 75 км, в 2027 году – 90 км, в 2028 году – 110 км, в 2029 году – 130 км, в 2030 году – 150 км”, — говорится в сообщении.
На их территории разместят детские площадки, торговые точки и другие объекты для отдыха горожан.
Также в пресс-службе столичной администрации уточнили, что работу по созданию набережных вдоль каналов начали в 2018 году. В настоящее время вокруг каналов, протекающих через столицу, есть аллеи для прогулок общей протяженностью 42 км.
При этом, укрепили берега каналов, вычистили мусор, установили скамейки, урны для мусора и современное ночное освещение, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки.