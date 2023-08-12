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https://uz.sputniknews.ru/20230812/uzbekistan-boks-jenschiny-medali-belarus-37785532.html
II Игры стран СНГ: женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей
II Игры стран СНГ: женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей
Таким образом все боксерши республики, участвовавшие в соревнованиях, вернутся с наградами.
2023-08-12T09:30+0500
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узбекистан
беларусь
медали
золото
серебро
бронза
женщины
бокс
ii игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Накануне женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых, сообщает НОК.Медалисты:золото:серебро:бронза:Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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узбекистан беларусь спорт бокс женщины медали золото серебро бронза ii игры стран снг
узбекистан беларусь спорт бокс женщины медали золото серебро бронза ii игры стран снг

II Игры стран СНГ: женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей

09:30 12.08.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ
Женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Таким образом все боксерши республики, участвовавшие в соревнованиях, вернутся с наградами.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Накануне женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ
Женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
Женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Медалисты:
золото:
48 кг: Гулсевар Ганиева;
50 кг: Робияхон Бахтиёрова;
54 кг: Узукджамол Юнусова;
63 кг: Ситора Баходирова;
70 кг: Ойша Тоирова;
81 кг: Олтыной Сотимбоева.
серебро:
52 кг: Зилола Юсупова;
75 кг: Санобар Бозорбоева.
бронза:
57 кг: Муштарибону Иброхимжонова;
60 кг: Одинахон Исмоилова;
66 кг: Айсанем Саруарова;
+81 кг: Диёрахон Абдуманнобова.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ
Женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
Женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей на II Играх стран СНГ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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