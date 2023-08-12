https://uz.sputniknews.ru/20230812/uzbekistan-boks-jenschiny-medali-belarus-37785532.html

II Игры стран СНГ: женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей

II Игры стран СНГ: женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей

Таким образом все боксерши республики, участвовавшие в соревнованиях, вернутся с наградами.

2023-08-12T09:30+0500

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2023-08-12T09:30+0500

узбекистан

беларусь

медали

золото

серебро

бронза

женщины

бокс

ii игры стран снг

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Накануне женская сборная Узбекистана по боксу завоевала 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых, сообщает НОК.Медалисты:золото:серебро:бронза:Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.

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