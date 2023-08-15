В Москве показали западную технику, захваченную в зоне СВО — 12 фото трофеев

© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
1/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
2/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
3/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
4/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
5/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
6/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
7/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
8/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
9/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
10/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
11/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
12/12
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".