В Москве показали западную технику, захваченную в зоне СВО — 12 фото трофеев

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Выставка трофейной западной техники проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке. Здесь военные машины, беспилотники и катера, произведенные в США, Великобритании, Франции и других странах.