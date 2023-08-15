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https://uz.sputniknews.ru/20230815/37890086.html
В Москве показали западную технику, захваченную в зоне СВО — 12 фото трофеев
В Москве показали западную технику, захваченную в зоне СВО — 12 фото трофеев
Выставка трофейной западной техники проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке. Здесь военные машины, беспилотники и катера, произведенные в США, Великобритании, Франции и других странах.
2023-08-15T21:57+0500
2023-08-15T21:57+0500
фото
россия
форум
армия
военная техника
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фото россия армия трофейная техника форум "армия-2023" кубинка парк патриот алабино сша великобритания нато военная техника машины катера беспилотные летательные аппараты
фото россия армия трофейная техника форум "армия-2023" кубинка парк патриот алабино сша великобритания нато военная техника машины катера беспилотные летательные аппараты

В Москве показали западную технику, захваченную в зоне СВО — 12 фото трофеев

21:57 15.08.2023
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Выставка трофейной западной техники проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2023" в подмосковной Кубинке. Здесь военные машины, беспилотники и катера, произведенные в США, Великобритании, Франции и других странах.
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
/
Перейти в фотобанк
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Перейти в фотобанкТрофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
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Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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