https://uz.sputniknews.ru/20230815/desyat-kompaniy-uzbekistan-nalog-37868938.html
Названы десять компаний, заплатившие больше всего налогов в Узбекистане
Названы десять компаний, заплатившие больше всего налогов в Узбекистане
Крупнейшим налогоплательщиком Узбекистана в 2022 году стал Навоийский горно-металлургический комбинат
2023-08-15T12:48+0500
2023-08-15T12:48+0500
2023-08-15T13:02+0500
узбекистан
нгмк
налоги
госбюджет
бюджет
узметкомбинат
узтрансгаз
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В 2022 году доля НГМК в налоговых поступлениях в госбюджет составила 16,3 %, сообщается в публикации "Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году". В числе других крупных налогоплательщиков: Публикация "Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году" подготовлена в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики и финансов Узбекистана "Финансирование устойчивого развития в Узбекистане".В ней представлены макроэкономические условия, в которых исполнялся Государственный бюджет в 2022 году, результаты выполнения прогнозных показателей доходов и фактических объемов расходов бюджета, а также информация об исполнении местных бюджетов, новых подходах в планировании, исполнении расходов и дефиците бюджета.
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узбекистан госбюджет крупный налогоплательщик бюджет для граждан: исполнение в 2022 году алмалыкский горно-металлургический комбинат агмк узбекнефтегаз узтрансгаз худудгазтаминот uzbat uzavto motors бухарский нефтеперерабатывающий завод uz-kor gas chemical узбекский металлургический комбинат узметкомбинат
узбекистан госбюджет крупный налогоплательщик бюджет для граждан: исполнение в 2022 году алмалыкский горно-металлургический комбинат агмк узбекнефтегаз узтрансгаз худудгазтаминот uzbat uzavto motors бухарский нефтеперерабатывающий завод uz-kor gas chemical узбекский металлургический комбинат узметкомбинат
Названы десять компаний, заплатившие больше всего налогов в Узбекистане
12:48 15.08.2023 (обновлено: 13:02 15.08.2023)
Крупнейшим налогоплательщиком Узбекистана в 2022 году стал Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК).
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В 2022 году доля НГМК в налоговых поступлениях в госбюджет составила 16,3 %, сообщается в публикации
"Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году".
В числе других крупных налогоплательщиков:
Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) — 8,6 %;
АО "Узбекнефтегаз" — 2,2 %;
АО "Худудгазтаминот" — 1,2 %;
АО "UzAvto Motors" — 0,7 %;
Бухарский нефтеперерабатывающий завод — 0,6 %;
"Uz-Kor Gas Chemical" — 0,5 %;
Узбекский металлургический комбинат (Узметкомбинат) — 0,5 %.
Публикация "Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году" подготовлена в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики и финансов Узбекистана "Финансирование устойчивого развития в Узбекистане".
В ней представлены макроэкономические условия, в которых исполнялся Государственный бюджет в 2022 году, результаты выполнения прогнозных показателей доходов и фактических объемов расходов бюджета, а также информация об исполнении местных бюджетов, новых подходах в планировании, исполнении расходов и дефиците бюджета.