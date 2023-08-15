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Названы десять компаний, заплатившие больше всего налогов в Узбекистане

Названы десять компаний, заплатившие больше всего налогов в Узбекистане

Крупнейшим налогоплательщиком Узбекистана в 2022 году стал Навоийский горно-металлургический комбинат

2023-08-15T12:48+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В 2022 году доля НГМК в налоговых поступлениях в госбюджет составила 16,3 %, сообщается в публикации "Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году". В числе других крупных налогоплательщиков: Публикация "Бюджет для граждан: исполнение в 2022 году" подготовлена в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики и финансов Узбекистана "Финансирование устойчивого развития в Узбекистане".В ней представлены макроэкономические условия, в которых исполнялся Государственный бюджет в 2022 году, результаты выполнения прогнозных показателей доходов и фактических объемов расходов бюджета, а также информация об исполнении местных бюджетов, новых подходах в планировании, исполнении расходов и дефиците бюджета.

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