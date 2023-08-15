https://uz.sputniknews.ru/20230815/eaes-xochet-razvivat-onlayn-torgovlyu-s-kitaem-37884472.html
ЕАЭС хочет развивать онлайн-торговлю с Китаем
ЕАЭС хочет развивать онлайн-торговлю с Китаем
Для развития электронной торговли стороны обсуждают налоговые и таможенные льготы на товары.
2023-08-15T17:45+0500
2023-08-15T17:45+0500
2023-08-15T18:01+0500
еаэс
россия
китай
торговля
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37883826_44:108:1400:871_1920x0_80_0_0_2730434f6956396a74d062492f1b54f1.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз планирует развивать электронную торговлю с Китаем. Меры по продвижению этого направления обсудили на совещании представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и посольства КНР в России, сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности, участники встречи обсудили снижение беспошлинного порога и начисление НДС на розничные товары, ввозимые на территорию Союза путем электронной торговли, и их таможенное оформление.По его словам, эффективный механизм таможенного администрирования онлайн-торговли имеет важное экономическое значение в современных условиях.Напомним, в 2023 году Коллегия ЕЭК приняла проект соглашения об электронной торговле на территории ЕАЭС и поправки в договор о таможенном кодексе Союза, которые оговаривают правовое регулирование онлайн-торговли граждан стран-участниц объединения.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37883826_322:124:1369:909_1920x0_80_0_0_2a6fe11f645a0659f5a386fa2bd987cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евразийский экономический союз еаэс россия онлайн-торговля электронная китай таможенное администрирование ндс беспошлинный порог договор о таможенном кодексе соглашение евразийская экономическая комиссия еэк
евразийский экономический союз еаэс россия онлайн-торговля электронная китай таможенное администрирование ндс беспошлинный порог договор о таможенном кодексе соглашение евразийская экономическая комиссия еэк
ЕАЭС хочет развивать онлайн-торговлю с Китаем
17:45 15.08.2023 (обновлено: 18:01 15.08.2023)
Для развития электронной торговли стороны обсуждают налоговые и таможенные льготы на товары.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Евразийский экономический союз планирует развивать электронную торговлю с Китаем. Меры по продвижению этого направления обсудили на совещании представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и посольства КНР в России, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В частности, участники встречи обсудили снижение беспошлинного порога и начисление НДС на розничные товары, ввозимые на территорию Союза путем электронной торговли, и их таможенное оформление.
"ЕЭК уделяет серьезное внимание развитию торгово-экономических отношений Союза с его ведущими торговыми партнерами и интеграционными объединениями, в том числе, устойчивому развитию трансграничной электронной торговли между ЕАЭС и Китаем", — отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.
По его словам, эффективный механизм таможенного администрирования онлайн-торговли имеет важное экономическое значение в современных условиях.
Напомним, в 2023 году Коллегия ЕЭК приняла проект соглашения об электронной торговле на территории ЕАЭС и поправки в договор о таможенном кодексе Союза, которые оговаривают правовое регулирование онлайн-торговли граждан стран-участниц объединения.