https://uz.sputniknews.ru/20230815/eaes-xochet-razvivat-onlayn-torgovlyu-s-kitaem-37884472.html

ЕАЭС хочет развивать онлайн-торговлю с Китаем

ЕАЭС хочет развивать онлайн-торговлю с Китаем

Для развития электронной торговли стороны обсуждают налоговые и таможенные льготы на товары.

2023-08-15T17:45+0500

2023-08-15T17:45+0500

2023-08-15T18:01+0500

еаэс

россия

китай

торговля

встреча

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Евразийский экономический союз планирует развивать электронную торговлю с Китаем. Меры по продвижению этого направления обсудили на совещании представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и посольства КНР в России, сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности, участники встречи обсудили снижение беспошлинного порога и начисление НДС на розничные товары, ввозимые на территорию Союза путем электронной торговли, и их таможенное оформление.По его словам, эффективный механизм таможенного администрирования онлайн-торговли имеет важное экономическое значение в современных условиях.Напомним, в 2023 году Коллегия ЕЭК приняла проект соглашения об электронной торговле на территории ЕАЭС и поправки в договор о таможенном кодексе Союза, которые оговаривают правовое регулирование онлайн-торговли граждан стран-участниц объединения.

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