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Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент
Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент
Первый рейс по новому маршруту запланирован на 6 сентября, сообщили в АО "Uzbekistan Airpoirts".
2023-08-15T21:29+0500
2023-08-15T21:29+0500
2023-08-15T21:48+0500
узбекистан
общество
авиакомпания
прямой рейс
дели
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Индийская авиакомпания IndiGo запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент, сообщает пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".Первый рейс по новому маршруту самолет авиаперевозчика совершит 6 сентября. Обслуживать международный маршрут будут лайнеры Airbus A320 и A321. Летать они будут четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер. Компания является крупнейшим воздушным перевозчиком на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.
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узбекистан ташкент общество прямой авиарейс индийская авиакомпания авиаперевозчик лоукостер indigo дели ташкент
узбекистан ташкент общество прямой авиарейс индийская авиакомпания авиаперевозчик лоукостер indigo дели ташкент
Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент
21:29 15.08.2023 (обновлено: 21:48 15.08.2023)
Первый рейс по новому маршруту запланирован на 6 сентября, сообщили в АО "Uzbekistan Airpoirts".
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Индийская авиакомпания IndiGo запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент, сообщает
пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".
Первый рейс по новому маршруту самолет авиаперевозчика совершит 6 сентября. Обслуживать международный маршрут будут лайнеры Airbus A320 и A321. Летать они будут четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер. Компания является крупнейшим воздушным перевозчиком на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.