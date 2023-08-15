https://uz.sputniknews.ru/20230815/indigo-pryamoy-reys-deli-tashkent-37894141.html

Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент

Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент

Первый рейс по новому маршруту запланирован на 6 сентября, сообщили в АО "Uzbekistan Airpoirts".

2023-08-15T21:29+0500

2023-08-15T21:29+0500

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узбекистан

общество

авиакомпания

прямой рейс

дели

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Индийская авиакомпания IndiGo запускает прямые рейсы из Дели в Ташкент, сообщает пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".Первый рейс по новому маршруту самолет авиаперевозчика совершит 6 сентября. Обслуживать международный маршрут будут лайнеры Airbus A320 и A321. Летать они будут четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер. Компания является крупнейшим воздушным перевозчиком на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.

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