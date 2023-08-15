https://uz.sputniknews.ru/20230815/kennedi-mladshiy-ssha-sozdaniye-biolaboratoriya-ukraina-37865835.html

Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине

Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине

По словам политика, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие

2023-08-15T11:48+0500

2023-08-15T11:48+0500

2023-08-15T11:54+0500

сша

украина

биологическое оружие

биолаборатории

роберт кеннеди-младший

политика

политик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37866383_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_98bd031a7cba3f4fd5618116d5351b86.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, сообщает РИА Новости.Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции — это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди также добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша украина биолаборатории биологическое оружие роберт кеннеди-младший кандидат президент демократическая партия синтетическая биология