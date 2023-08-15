https://uz.sputniknews.ru/20230815/kennedi-mladshiy-ssha-sozdaniye-biolaboratoriya-ukraina-37865835.html
Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине
Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине
По словам политика, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие
2023-08-15T11:48+0500
2023-08-15T11:48+0500
2023-08-15T11:54+0500
сша
украина
биологическое оружие
биолаборатории
роберт кеннеди-младший
политика
политик
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, сообщает РИА Новости.Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции — это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди также добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
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сша украина биолаборатории биологическое оружие роберт кеннеди-младший кандидат президент демократическая партия синтетическая биология
сша украина биолаборатории биологическое оружие роберт кеннеди-младший кандидат президент демократическая партия синтетическая биология
Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине
11:48 15.08.2023 (обновлено: 11:54 15.08.2023)
По словам политика, в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, сообщает РИА Новости
.
"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", — сказал политик.
Он отметил, что в 2001 году США
вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции — это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве.
Кеннеди также добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.