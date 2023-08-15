https://uz.sputniknews.ru/20230815/namanganskaya-oblast-novaya-shkola-remont-37862330.html
В Наманганской области реконструируют старейшую школу — сколько стоит проект
В Наманганской области реконструируют старейшую школу — сколько стоит проект
После реконструкции школа сможет принять в два раза больше учеников, а также там появятся спортзал, технический кабинет (труда) и библиотека
2023-08-15T10:19+0500
2023-08-15T10:19+0500
2023-08-15T10:33+0500
узбекистан
наманганская область
школа
реконструкция
образование
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37862722_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e8bfd0769a2bffe6a9d93d2ea060aeb7.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В рамках инвестиционной программы 2022 года на реконструкцию школы № 4, расположенную в Туракурганском районе Наманганской области, выделили 7 млрд 843 млн сумов, сообщает областной хокимият. Учебное заведение в махалле Эттикон построили почти 70 лет назад. Теперь в школе, которая была рассчитана на 300 человек, смогут учиться 660 школьников. Кроме того, здесь будет спортзал, технический кабинет (труда), библиотека. Сдать новый корпус школы планируют в октябре этого года.Ранее мы рассказывали, что в Ташкенте продолжается реконструкция моста рядом с международным аэропортом.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
узбекистан
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37862722_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3be51b4b13756d4b1ea928b48af6f3b4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан наманганская область школа учебное заведение реконструкция ремонт инвестиционная программа туракурганский район
узбекистан наманганская область школа учебное заведение реконструкция ремонт инвестиционная программа туракурганский район
В Наманганской области реконструируют старейшую школу — сколько стоит проект
10:19 15.08.2023 (обновлено: 10:33 15.08.2023)
После реконструкции школа сможет принять в два раза больше учеников, а также там появятся спортзал, технический кабинет (труда) и библиотека.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В рамках инвестиционной программы 2022 года на реконструкцию школы № 4, расположенную в Туракурганском районе Наманганской области, выделили 7 млрд 843 млн сумов, сообщает областной хокимият
.
Учебное заведение в махалле Эттикон построили почти 70 лет назад. Теперь в школе, которая была рассчитана на 300 человек, смогут учиться 660 школьников.
Кроме того, здесь будет спортзал, технический кабинет (труда), библиотека.
"В строительных работах в первую очередь обращают внимание на долговечность. Также в отделке здания используется специальное покрытие, которое сохраняет тепло зимой и умеренную прохладу летом", — рассказал один из строителей Мухиддин Бойханов.
Сдать новый корпус школы планируют в октябре этого года.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.