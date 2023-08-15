https://uz.sputniknews.ru/20230815/namanganskaya-oblast-novaya-shkola-remont-37862330.html

В Наманганской области реконструируют старейшую школу — сколько стоит проект

В Наманганской области реконструируют старейшую школу — сколько стоит проект

После реконструкции школа сможет принять в два раза больше учеников, а также там появятся спортзал, технический кабинет (труда) и библиотека

2023-08-15T10:19+0500

2023-08-15T10:19+0500

2023-08-15T10:33+0500

узбекистан

наманганская область

школа

реконструкция

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В рамках инвестиционной программы 2022 года на реконструкцию школы № 4, расположенную в Туракурганском районе Наманганской области, выделили 7 млрд 843 млн сумов, сообщает областной хокимият. Учебное заведение в махалле Эттикон построили почти 70 лет назад. Теперь в школе, которая была рассчитана на 300 человек, смогут учиться 660 школьников. Кроме того, здесь будет спортзал, технический кабинет (труда), библиотека. Сдать новый корпус школы планируют в октябре этого года.Ранее мы рассказывали, что в Ташкенте продолжается реконструкция моста рядом с международным аэропортом.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.

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