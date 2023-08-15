https://uz.sputniknews.ru/20230815/prezident-kyrgyzstan-sadyr-japarov-vstrecha-premer-ministr-uzbekistan-37883644.html
Президент Кыргызстана принял правительственную делегацию Узбекистана
Президент Кыргызстана принял правительственную делегацию Узбекистана
Сегодня и завтра в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству
2023-08-15T17:51+0500
2023-08-15T17:51+0500
2023-08-15T18:04+0500
узбекистан
кыргызстан
заседание
сотрудничество
президент
садыр жапаров
премьер-министр
абдулла арипов
визит
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Садыр Жапаров принял правительственную делегацию Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, сообщает правительственный портал РУз. В свою очередь лидер Кыргызстана еще раз искренне поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на президентских выборах, пожелал узбекскому народу мира, благополучия и процветания. В ходе встречи было подчеркнуто, что особое внимание следует уделить обеспечению реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита на высшем уровне, дальнейшему расширению многопланового сотрудничества между двумя странами — в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортном направлениях, сельском и водном хозяйстве.Напомним, 15-16 августа в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном. Ранее мы сообщали, что в аэропорту Иссык-Куля Абдуллу Арипова, прибывшего в Кыргызстан с рабочим визитом, встретил замглавы кабмина Бакыт Торобаев.
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узбекистан кыргызстан президент садыр жапаров премьер-министр абдулла арипов рабочий визит заседание межправительственная комиссия двустороннее сотрудничество торговля экономика инвестиции энергетика транспорт сельское водное хозяйство
узбекистан кыргызстан президент садыр жапаров премьер-министр абдулла арипов рабочий визит заседание межправительственная комиссия двустороннее сотрудничество торговля экономика инвестиции энергетика транспорт сельское водное хозяйство
Президент Кыргызстана принял правительственную делегацию Узбекистана
17:51 15.08.2023 (обновлено: 18:04 15.08.2023)
Сегодня и завтра в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Садыр Жапаров принял правительственную делегацию Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, сообщает правительственный портал
РУз.
"В начале беседы премьер-министр Узбекистана передал Садыру Жапарову искренние приветствия и наилучшие пожелания Шавката Мирзиёева", — говорится в сообщении.
В свою очередь лидер Кыргызстана еще раз искренне поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на президентских выборах, пожелал узбекскому народу мира, благополучия и процветания.
В ходе встречи было подчеркнуто, что особое внимание следует уделить обеспечению реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита на высшем уровне, дальнейшему расширению многопланового сотрудничества между двумя странами — в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортном направлениях, сельском и водном хозяйстве.
Напомним, 15-16 августа в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном.