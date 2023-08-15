https://uz.sputniknews.ru/20230815/prezident-kyrgyzstan-sadyr-japarov-vstrecha-premer-ministr-uzbekistan-37883644.html

Президент Кыргызстана принял правительственную делегацию Узбекистана

Президент Кыргызстана принял правительственную делегацию Узбекистана

Сегодня и завтра в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству

2023-08-15T17:51+0500

2023-08-15T17:51+0500

2023-08-15T18:04+0500

узбекистан

кыргызстан

заседание

сотрудничество

президент

садыр жапаров

премьер-министр

абдулла арипов

визит

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Садыр Жапаров принял правительственную делегацию Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, сообщает правительственный портал РУз. В свою очередь лидер Кыргызстана еще раз искренне поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на президентских выборах, пожелал узбекскому народу мира, благополучия и процветания. В ходе встречи было подчеркнуто, что особое внимание следует уделить обеспечению реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита на высшем уровне, дальнейшему расширению многопланового сотрудничества между двумя странами — в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортном направлениях, сельском и водном хозяйстве.Напомним, 15-16 августа в Чолпон-Ате проходит 10-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном. Ранее мы сообщали, что в аэропорту Иссык-Куля Абдуллу Арипова, прибывшего в Кыргызстан с рабочим визитом, встретил замглавы кабмина Бакыт Торобаев.

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