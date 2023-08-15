https://uz.sputniknews.ru/20230815/prognoz-pogody-tashkent-15-avgusta-37858949.html

Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа

Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа

Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-08-15T05:02+0500

2023-08-15T05:02+0500

2023-08-15T05:02+0500

узбекистан

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла..

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