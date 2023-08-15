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Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа
Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа
Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-08-15T05:02+0500
2023-08-15T05:02+0500
2023-08-15T05:02+0500
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прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла..
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узбекистан общество погода ташкент прогноз погоды 15 августа без осадков небольшая облачность скорость ветра температура воздуха узгидромет
узбекистан общество погода ташкент прогноз погоды 15 августа без осадков небольшая облачность скорость ветра температура воздуха узгидромет
Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа
Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik.
Во вторник, 15 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла..