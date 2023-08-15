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https://uz.sputniknews.ru/20230815/prognoz-pogody-tashkent-15-avgusta-37858949.html
Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа
Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа
Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-08-15T05:02+0500
2023-08-15T05:02+0500
узбекистан
общество
ташкент
погода
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла..
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узбекистан общество погода ташкент прогноз погоды 15 августа без осадков небольшая облачность скорость ветра температура воздуха узгидромет
узбекистан общество погода ташкент прогноз погоды 15 августа без осадков небольшая облачность скорость ветра температура воздуха узгидромет

Насколько снизилась температура: прогноз погоды в Ташкенте на 15 августа

05:02 15.08.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановВид на небоскребы комплекса Tashkent City.
Вид на небоскребы комплекса Tashkent City. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Во вторник в столице Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла..
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