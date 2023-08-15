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https://uz.sputniknews.ru/20230815/sentrobank-kursy-valyut-uzbekistan-16-avgusta-37878755.html
Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа
Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 16 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-15T16:00+0500
2023-08-15T16:48+0500
узбекистан
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курс валюты
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 074,99 сума (+12,95), евро — 13 210,04 сумов (+2,11), рубля — 123,18 сумов (+4,18), а китайского юаня — 1 657,99 сум (-3,38), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан курс валюты евро доллар сум рубль китайский юань цб центробанк центральный банк
узбекистан курс валюты евро доллар сум рубль китайский юань цб центробанк центральный банк

Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа

16:00 15.08.2023 (обновлено: 16:48 15.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото
Денежные купюры Узбекистана и США. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 16 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 074,99 сума (+12,95), евро — 13 210,04 сумов (+2,11), рубля — 123,18 сумов (+4,18), а китайского юаня — 1 657,99 сум (-3,38), сообщает ЦБ республики.
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