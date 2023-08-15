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Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа

Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 16 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-15T16:00+0500

2023-08-15T16:00+0500

2023-08-15T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 074,99 сума (+12,95), евро — 13 210,04 сумов (+2,11), рубля — 123,18 сумов (+4,18), а китайского юаня — 1 657,99 сум (-3,38), сообщает ЦБ республики.

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