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Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа
Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 16 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-15T16:00+0500
2023-08-15T16:00+0500
2023-08-15T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 074,99 сума (+12,95), евро — 13 210,04 сумов (+2,11), рубля — 123,18 сумов (+4,18), а китайского юаня — 1 657,99 сум (-3,38), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан курс валюты евро доллар сум рубль китайский юань цб центробанк центральный банк
узбекистан курс валюты евро доллар сум рубль китайский юань цб центробанк центральный банк
Центробанк установил новые курсы валют в Узбекистане с 16 августа
16:00 15.08.2023 (обновлено: 16:48 15.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 16 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Курс доллара составил 12 074,99 сума (+12,95), евро — 13 210,04 сумов (+2,11), рубля — 123,18 сумов (+4,18), а китайского юаня — 1 657,99 сум (-3,38), сообщает ЦБ республики
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