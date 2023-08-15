https://uz.sputniknews.ru/20230815/tashkent-festival-ekologicheskoye-obrazovaniye-ekologiya-programma-37879155.html
В Ташкенте впервые пройдет фестиваль экологического образования — программа
В Ташкенте впервые пройдет фестиваль экологического образования — программа
Организатор фестиваля — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
2023-08-15T16:14+0500
2023-08-15T16:14+0500
2023-08-15T16:55+0500
узбекистан
образование
экология
программа
фестиваль
фестиваль
трудоустройство молодежи
трудоустройство
стажировка
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Ташкенте впервые пройдет молодежный фестиваль EduCO Fest, сообщает Минэкологии. EduCO FEST — это синергия образования и экологии, продвигающая концепцию "зеленого" образования как увлекательной̆ и востребованной̆ сферы в Центральной̆ Азии для молодежи, повышения осведомленности о текущих и новых проектах и учреждениях в области "зеленого" образования в Узбекистане.В программе молодежного фестиваля: 17.00–23.00 — "зеленый" образовательный уголок: краткие выступления с участием региональных экоактивистов и представителей международных и локальных организаций;15.00–21.00 — игра-викторина с вопросами по экологии для команд участников от 17 до 25 лет;16.00–22:00 — SWAP MARKET:коммуникационная площадка с обменом "тематическим продуктом";17.00–20.00 — мастер-класс по декорированию и окрашиванию одежды или другого предмета (айтема) по техникам набойки и тай-дай;17.00–23.00 — уголок с представителями Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата, партнерскими и международными организациями, презентация академических возможностей̆ в сфере экологии;17.00–23.00 — карьерный уголок:международные организации представят потенциальные стажировки и возможности трудоустройства для студентов Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата; 18.00–20.00 — музыкальные выступленияМесто проведения фестиваля — Центральный парк имени Мирзо Улугбека (бывш. Парк Тельмана).По его итогам будет сформирована база данных молодых людей, заинтересованных в "зеленом" образовании, для дальнейшего сотрудничества с ними в различных проектах.
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узбекистан образование минэкологии экология зеленое образование фестиваль educo fest программа центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата зеленый образовательный уголок трудоустройство стажировка
узбекистан образование минэкологии экология зеленое образование фестиваль educo fest программа центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата зеленый образовательный уголок трудоустройство стажировка
В Ташкенте впервые пройдет фестиваль экологического образования — программа
16:14 15.08.2023 (обновлено: 16:55 15.08.2023)
Организатор фестиваля — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В Ташкенте впервые пройдет молодежный фестиваль EduCO Fest, сообщает Минэкологии
.
"Цель мероприятия — продвижение образования в сфере экологии и поддержка экосообществ в стране", — говорится в сообщении.
EduCO FEST — это синергия образования и экологии, продвигающая концепцию "зеленого" образования как увлекательной̆ и востребованной̆ сферы в Центральной̆ Азии для молодежи, повышения осведомленности о текущих и новых проектах и учреждениях в области "зеленого" образования в Узбекистане.
"Фестиваль включит в себя образовательные лекции экоэкспертов, выступления экоактивистов из различных регионов в формате Печа-куча (неформальными докладами и презентациями), а также уголок карьерных возможностей̆ экообразования, интерактивные мероприятия, игры и музыкальные выступления", — говорится в сообщении.
В программе молодежного фестиваля:
17.00–23.00 — "зеленый" образовательный уголок:
краткие выступления с участием региональных экоактивистов и представителей международных и локальных организаций;
15.00–21.00 — игра-викторина с вопросами по экологии для команд участников от 17 до 25 лет;
16.00–22:00 — SWAP MARKET:
коммуникационная площадка с обменом "тематическим продуктом";
17.00–20.00 — мастер-класс по декорированию и окрашиванию одежды или другого предмета (айтема) по техникам набойки и тай-дай;
17.00–23.00 — уголок с представителями Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата, партнерскими и международными организациями, презентация академических возможностей̆ в сфере экологии;
17.00–23.00 — карьерный уголок:
международные организации представят потенциальные стажировки и возможности трудоустройства для студентов Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата;
18.00–20.00 — музыкальные выступления
Место проведения фестиваля — Центральный парк имени Мирзо Улугбека (бывш. Парк Тельмана).
По его итогам будет сформирована база данных молодых людей, заинтересованных в "зеленом" образовании, для дальнейшего сотрудничества с ними в различных проектах.