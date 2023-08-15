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https://uz.sputniknews.ru/20230815/tramp-obvineniye-popytka-povliyat-itogi-vyborov-37869094.html
Трампу предъявили обвинения в попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения в попытке повлиять на итоги выборов
Обвинения в отношении бывшего президента США включают, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим
2023-08-15T12:20+0500
2023-08-15T12:32+0500
сша
президент
дональд трамп
итоги выборов в сша
обвинение
закон
адвокат
белый дом
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, сообщает РИА Новости. Обвинения в отношении экс-главы государства включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов. Кроме Трампа, обвинения также выдвинуты в отношении его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США. Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев. Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.
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сша бывший президент дональд трамп обвинение попытка влияние выборы большое жюри американский штат джорджия адвокат руди джулиани помощник бывший сотрудник белый дом марк медоуз
сша бывший президент дональд трамп обвинение попытка влияние выборы большое жюри американский штат джорджия адвокат руди джулиани помощник бывший сотрудник белый дом марк медоуз

Трампу предъявили обвинения в попытке повлиять на итоги выборов

12:20 15.08.2023 (обновлено: 12:32 15.08.2023)
© AP Photo / Corey SipkinДональд Трамп идет на заседание суда в Нью-Йорке. Архивное фото
Дональд Трамп идет на заседание суда в Нью-Йорке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
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Обвинения в отношении бывшего президента США включают, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога. Трамп должен предстать перед судом не позднее 25 августа.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, сообщает РИА Новости.
Обвинения в отношении экс-главы государства включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.
Кроме Трампа, обвинения также выдвинуты в отношении его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США.
Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев.
Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.
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