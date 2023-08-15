https://uz.sputniknews.ru/20230815/tramp-obvineniye-popytka-povliyat-itogi-vyborov-37869094.html

Трампу предъявили обвинения в попытке повлиять на итоги выборов

Трампу предъявили обвинения в попытке повлиять на итоги выборов

Обвинения в отношении бывшего президента США включают, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим

2023-08-15T12:20+0500

2023-08-15T12:20+0500

2023-08-15T12:32+0500

сша

президент

дональд трамп

итоги выборов в сша

обвинение

закон

адвокат

белый дом

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года, сообщает РИА Новости. Обвинения в отношении экс-главы государства включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов. Кроме Трампа, обвинения также выдвинуты в отношении его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая экс-президента США. Как заявила прокурор округа Фултон в Джорджии Фэни Уиллис, фигуранты дела, включая Трампа, должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Она также выразила надежду, что рассмотрение дела по существу начнется в течение шести месяцев. Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.

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