https://uz.sputniknews.ru/20230815/turetskaya-kompaniya-navoi-laboratoriya-37892338.html

Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию

Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию

Проект строительства лаборатории члены делегации из Турции с руководством Навоийской области.

2023-08-15T19:53+0500

2023-08-15T19:53+0500

2023-08-15T20:13+0500

узбекистан

навоийская область

навои

турция

лаборатория

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Турецкая компания "Диаклиника" планирует построить в Навои современную лабораторию, соответствующую мировым стандартам. Планы строительства лаборатории обсудили на встрече члены турецкой делегации во главе с главой медицинской компании "Диаклиника" Турции Мехмедом Эмином с руководством Навоийской области, сообщает пресс-служба областного хокимията.Представители областной администрации обещали оказать содействие проекту и развивать сотрудничество в этом направлении.В результате переговоров достигнута договоренность о привлечении турецких инвестиций в отрасль."Диаклиника" начала свою деятельность в 2002 году. С 2007 года занимается производством и поставкой качественных диагностических реагентов и наборов под торговой маркой "Bioanalytic" по всему миру.Компания открыла свой филиал в Навои в Узбекистане и начала импортировать высокоточную лабораторную технику.

узбекистан

навоийская область

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