https://uz.sputniknews.ru/20230815/turetskaya-kompaniya-navoi-laboratoriya-37892338.html
Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию
Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию
Проект строительства лаборатории члены делегации из Турции с руководством Навоийской области.
2023-08-15T19:53+0500
2023-08-15T19:53+0500
2023-08-15T20:13+0500
узбекистан
навоийская область
навои
турция
лаборатория
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Турецкая компания "Диаклиника" планирует построить в Навои современную лабораторию, соответствующую мировым стандартам. Планы строительства лаборатории обсудили на встрече члены турецкой делегации во главе с главой медицинской компании "Диаклиника" Турции Мехмедом Эмином с руководством Навоийской области, сообщает пресс-служба областного хокимията.Представители областной администрации обещали оказать содействие проекту и развивать сотрудничество в этом направлении.В результате переговоров достигнута договоренность о привлечении турецких инвестиций в отрасль."Диаклиника" начала свою деятельность в 2002 году. С 2007 года занимается производством и поставкой качественных диагностических реагентов и наборов под торговой маркой "Bioanalytic" по всему миру.Компания открыла свой филиал в Навои в Узбекистане и начала импортировать высокоточную лабораторную технику.
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узбекистан навои навоийская область хокимият турецкая компания диаклиника современная лаборатория
Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию
19:53 15.08.2023 (обновлено: 20:13 15.08.2023)
Проект строительства диагностической лаборатории члены делегации из Турции с руководством Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik
. Турецкая компания "Диаклиника" планирует построить в Навои современную лабораторию, соответствующую мировым стандартам. Планы строительства лаборатории обсудили на встрече члены турецкой делегации во главе с главой медицинской компании "Диаклиника" Турции Мехмедом Эмином с руководством Навоийской области, сообщает
пресс-служба областного хокимията.
Представители областной администрации обещали оказать содействие проекту и развивать сотрудничество в этом направлении.
В результате переговоров достигнута договоренность о привлечении турецких инвестиций в отрасль.
"Диаклиника" начала свою деятельность в 2002 году. С 2007 года занимается производством и поставкой качественных диагностических реагентов и наборов под торговой маркой "Bioanalytic" по всему миру.
Компания открыла свой филиал в Навои в Узбекистане и начала импортировать высокоточную лабораторную технику.