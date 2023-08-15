https://uz.sputniknews.ru/20230815/uzbekistan-solnechnyye-paneli-subsidii-37892731.html

За три месяца узбекистанцы заработали около 350 млн сумов за счет солнечных панелей

За три месяца узбекистанцы заработали около 350 млн сумов за счет солнечных панелей

Около 1 тыс. домохозяйств по всей республике установили на свои дома солнечные панели и продавали излишки выработанной энергии в общую сеть.

2023-08-15T20:44+0500

2023-08-15T20:44+0500

2023-08-15T21:25+0500

узбекистан

общество

энергетика

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистане за первый квартал 2023 года государство выплатило 348 млн сумов субсидий за поставку электроэнергии физическим лицам, сообщает УзА.Эту субсидию получили те, кто установил в своем домохозяйстве солнечные панели и продавал излишки выработанной электроэнергии в общую сеть. По данным Налогового комитета, таких семей в республике насчитывается 976.Больше всего электроэнергии продали жители Каракалпакстана – на 103,6 млн сумов, на втором месте Хорезмская область – 70,5 млн сумов, Ташкент – 35,6 млн сумов, Джизакская и Навоийская области (30,9 и 27,8 млн сумов соответственно).Напомним, в апреле президент Узбекистана подписал постановление о выплате субсидии в размере 1 тыс. сумов за каждый кВт/ч электричества, произведенного солнечными панелями и переданного в единую систему электроснабжения.Кроме того, такие граждане освобождены от уплаты земельного и имущественного налога на 3 года, а субъекты предпринимательства – на 10 лет. Физические лица могут также купить необходимое оборудование в рассрочку на 3 года без процентов.

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