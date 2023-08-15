https://uz.sputniknews.ru/20230815/uzbekistan-solnechnyye-paneli-subsidii-37892731.html
За три месяца узбекистанцы заработали около 350 млн сумов за счет солнечных панелей
За три месяца узбекистанцы заработали около 350 млн сумов за счет солнечных панелей
Около 1 тыс. домохозяйств по всей республике установили на свои дома солнечные панели и продавали излишки выработанной энергии в общую сеть.
2023-08-15T20:44+0500
2023-08-15T20:44+0500
2023-08-15T21:25+0500
узбекистан
общество
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37449531_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_b6990511f4db605f6f90c8144a462313.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистане за первый квартал 2023 года государство выплатило 348 млн сумов субсидий за поставку электроэнергии физическим лицам, сообщает УзА.Эту субсидию получили те, кто установил в своем домохозяйстве солнечные панели и продавал излишки выработанной электроэнергии в общую сеть. По данным Налогового комитета, таких семей в республике насчитывается 976.Больше всего электроэнергии продали жители Каракалпакстана – на 103,6 млн сумов, на втором месте Хорезмская область – 70,5 млн сумов, Ташкент – 35,6 млн сумов, Джизакская и Навоийская области (30,9 и 27,8 млн сумов соответственно).Напомним, в апреле президент Узбекистана подписал постановление о выплате субсидии в размере 1 тыс. сумов за каждый кВт/ч электричества, произведенного солнечными панелями и переданного в единую систему электроснабжения.Кроме того, такие граждане освобождены от уплаты земельного и имущественного налога на 3 года, а субъекты предпринимательства – на 10 лет. Физические лица могут также купить необходимое оборудование в рассрочку на 3 года без процентов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37449531_347:0:2749:1802_1920x0_80_0_0_b9ede07b9ad39fbc5fec49407a1b53c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан субсидии домохозяйства электричество энергетика солнечные панели нагреватели продажа излишков в общую сеть
узбекистан субсидии домохозяйства электричество энергетика солнечные панели нагреватели продажа излишков в общую сеть
За три месяца узбекистанцы заработали около 350 млн сумов за счет солнечных панелей
20:44 15.08.2023 (обновлено: 21:25 15.08.2023)
Около 1 тыс. домохозяйств по всей республике установили на свои дома солнечные панели и продавали излишки выработанной энергии в общую сеть.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
В Узбекистане за первый квартал 2023 года государство выплатило 348 млн сумов субсидий за поставку электроэнергии физическим лицам, сообщает УзА
.
Эту субсидию получили те, кто установил в своем домохозяйстве солнечные панели и продавал излишки выработанной электроэнергии в общую сеть. По данным Налогового комитета, таких семей в республике насчитывается 976.
Больше всего электроэнергии продали жители Каракалпакстана – на 103,6 млн сумов, на втором месте Хорезмская область – 70,5 млн сумов, Ташкент – 35,6 млн сумов, Джизакская и Навоийская области (30,9 и 27,8 млн сумов соответственно).
Напомним, в апреле президент Узбекистана подписал постановление о выплате субсидии в размере 1 тыс. сумов за каждый кВт/ч электричества, произведенного солнечными панелями и переданного в единую систему электроснабжения.
Кроме того, такие граждане освобождены от уплаты земельного и имущественного налога на 3 года, а субъекты предпринимательства – на 10 лет. Физические лица могут также купить необходимое оборудование в рассрочку на 3 года без процентов.