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Мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале — видео
Мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале — видео
По данным МЧС России вчера вечером на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв
2023-08-15T09:27+0500
2023-08-15T09:27+0500
2023-08-15T10:08+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27, рассказали в Дагестанском центре медицины катастроф, сообщает РИА Новости.В МЧС уточнили, что число пострадавших превысило 100 человек.Момент взрыва попал на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах, снятых водителем автомобиля, виден пожар на автозаправочной станции, следом за которым следует взрыв.По данным МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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россия махачкала взрыв азс заправка
россия махачкала взрыв азс заправка
Мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале — видео
09:27 15.08.2023 (обновлено: 10:08 15.08.2023)
По данным МЧС России, вчера вечером на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27, рассказали в Дагестанском центре медицины катастроф, сообщает РИА Новости
.
"На данный момент 27 погибших", — рассказал собеседник агентства.
В МЧС уточнили, что число пострадавших превысило 100 человек.
Момент взрыва попал на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах, снятых водителем автомобиля, виден пожар на автозаправочной станции, следом за которым следует взрыв.
По данным МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).