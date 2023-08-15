https://uz.sputniknews.ru/20230815/vzryv-maxachkala-pogibshiye-vzryv-37860859.html

Мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале — видео

Мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале — видео

По данным МЧС России вчера вечером на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв

2023-08-15T09:27+0500

2023-08-15T09:27+0500

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россия

махачкала

взрыв

взрыв

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автозаправка

погибшие

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27, рассказали в Дагестанском центре медицины катастроф, сообщает РИА Новости.В МЧС уточнили, что число пострадавших превысило 100 человек.Момент взрыва попал на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах, снятых водителем автомобиля, виден пожар на автозаправочной станции, следом за которым следует взрыв.По данным МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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