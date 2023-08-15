Заместителем омбудсмана Узбекистана избран Бекзод Нариманов

"В соответствии с пунктом 16 части первой статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьей 5 Закона "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)" рекомендовано избрать Бекзода Нариманова на должность заместителя уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)", — говорится в сообщении.