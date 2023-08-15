https://uz.sputniknews.ru/20230815/zamestitel-ombudsman-uzbekistan-bekzod-narimanov-37881136.html
Заместителем омбудсмана Узбекистана избран Бекзод Нариманов
Заместителем омбудсмана Узбекистана избран Бекзод Нариманов
Вопрос об избрании заместителя уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека депутаты рассмотрели в ходе прошедшего заседания
2023-08-15T16:39+0500
2023-08-15T16:39+0500
2023-08-15T17:16+0500
узбекистан
бекзод нариманов
омбудсман
уполномоченный по правам человека
заместитель
заместитель омбудсмана
законодательная палата олий мажлиса
заседание
постановление
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана избрали Бекзода Нариманова заместителем уполномоченного по правам человека (омбудсмана), сообщает нижняя палата парламента. Соответствующее постановление направлено в Сенат.
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узбекистан избрание заместитель уполномоченный по правам человека омбудсман бекзод нариманов заседание законодательная палата олий мажлис депутаты постановление сенат
узбекистан избрание заместитель уполномоченный по правам человека омбудсман бекзод нариманов заседание законодательная палата олий мажлис депутаты постановление сенат
Заместителем омбудсмана Узбекистана избран Бекзод Нариманов
16:39 15.08.2023 (обновлено: 17:16 15.08.2023)
Вопрос об избрании заместителя уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека депутаты рассмотрели в ходе прошедшего заседания.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана избрали Бекзода Нариманова заместителем уполномоченного по правам человека (омбудсмана), сообщает нижняя палата парламента
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"В соответствии с пунктом 16 части первой статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьей 5 Закона "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)" рекомендовано избрать Бекзода Нариманова на должность заместителя уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана)", — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление направлено в Сенат.