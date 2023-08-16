https://uz.sputniknews.ru/20230816/cholpon-ata-mezhpravkomissiya-aripov-zhaparov-37918096.html

Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате

Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате

Встреча под председательством главы камбина Кыргызстана Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова была посвящена развитию двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений.

2023-08-16T16:27+0500

2023-08-16T16:27+0500

2023-08-16T17:20+0500

узбекистан

политика

кыргызстан

абдулла арипов

акылбек жапаров

заседание

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Десятое заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном прошло в Чолпон-Ате, сообщает пресс-секретарь главы узбекского правительства Бекзод Хидоятов.Сопредседателями на заседании выступили глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Как отметил Акылбек Жапаров, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялось более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений. Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растет. Так, за 5 месяцев этого года объем товарооборота вырос на 13,3 %, составив $215,8 млн. Есть потенциал нарастить этот объем до $2 млрд, отметили на заседании. По словам главы кыргызского правительства, большую роль в углублении торговых связей играют сектор бизнеса, торгово-промышленные палаты двух стран и Кыргызско-узбекский деловой совет.Стороны также обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.Для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах участники встречи обсудили планы проведения совместных дней культуры, этноспортивных фестивалей, мероприятий, концертов и выставок.

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