Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате
Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате
Встреча под председательством главы камбина Кыргызстана Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова была посвящена развитию двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Десятое заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном прошло в Чолпон-Ате, сообщает пресс-секретарь главы узбекского правительства Бекзод Хидоятов.Сопредседателями на заседании выступили глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Как отметил Акылбек Жапаров, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялось более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений. Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растет. Так, за 5 месяцев этого года объем товарооборота вырос на 13,3 %, составив $215,8 млн. Есть потенциал нарастить этот объем до $2 млрд, отметили на заседании. По словам главы кыргызского правительства, большую роль в углублении торговых связей играют сектор бизнеса, торгово-промышленные палаты двух стран и Кыргызско-узбекский деловой совет.Стороны также обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.Для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах участники встречи обсудили планы проведения совместных дней культуры, этноспортивных фестивалей, мероприятий, концертов и выставок.
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узбекистан политика кыргызстан межправительственная комиссия премьер-министр абдулла арипов глава кабинета министров акылбек жапаров сотрудничество торговля торговое представительство кыргызско-узбекский фонд развития водное хозяйство энергетика транспорт автомобилестроение культурно-гуманитарные связи дни культуры фестивали выставки
Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате
Встреча под председательством главы камбина Кыргызстана Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова была посвящена развитию двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Десятое заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном прошло в Чолпон-Ате, сообщает пресс-секретарь главы узбекского правительства Бекзод Хидоятов.
Сопредседателями на заседании выступили глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Как отметил Акылбек Жапаров, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялось более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений.
"Взаимные визиты глав наших государств подняли уровень двусторонних отношений до статуса всеобъемлющего стратегического партнерства. Сейчас перед нами стоит задача своевременно и качественно реализовать все достигнутые договоренности", — сказал он.
Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растет. Так, за 5 месяцев этого года объем товарооборота вырос на 13,3 %, составив $215,8 млн. Есть потенциал нарастить этот объем до $2 млрд, отметили на заседании.
По словам главы кыргызского правительства, большую роль в углублении торговых связей играют сектор бизнеса, торгово-промышленные палаты двух стран и Кыргызско-узбекский деловой совет.
"Торговое представительство Кыргызстана уже начало свою деятельность в Узбекистане. Заложена капсула под строительство одного из важных объектов по организации сборочного производства автомобильной и коммерческой техники", — добавил он.
Стороны также обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.
Для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах участники встречи обсудили планы проведения совместных дней культуры, этноспортивных фестивалей, мероприятий, концертов и выставок.
"В этом контексте обсуждались вопросы предстоящих совместных культурных мероприятий, в частности, в рамках Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане в ноябре текущего года планируется широко отпраздновать 95-летие со дня рождения выдающегося писателя Чингиза Айтматова", — сообщили также в пресс-службе кабмина Кыргызстана.