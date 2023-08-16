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https://uz.sputniknews.ru/20230816/cholpon-ata-mezhpravkomissiya-aripov-zhaparov-37918096.html
Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате
Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате
Встреча под председательством главы камбина Кыргызстана Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова была посвящена развитию двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений.
2023-08-16T16:27+0500
2023-08-16T17:20+0500
узбекистан
политика
кыргызстан
абдулла арипов
акылбек жапаров
заседание
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Десятое заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном прошло в Чолпон-Ате, сообщает пресс-секретарь главы узбекского правительства Бекзод Хидоятов.Сопредседателями на заседании выступили глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Как отметил Акылбек Жапаров, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялось более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений. Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растет. Так, за 5 месяцев этого года объем товарооборота вырос на 13,3&nbsp;%, составив $215,8 млн. Есть потенциал нарастить этот объем до $2 млрд, отметили на заседании. По словам главы кыргызского правительства, большую роль в углублении торговых связей играют сектор бизнеса, торгово-промышленные палаты двух стран и Кыргызско-узбекский деловой совет.Стороны также обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.Для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах участники встречи обсудили планы проведения совместных дней культуры, этноспортивных фестивалей, мероприятий, концертов и выставок.
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узбекистан политика кыргызстан межправительственная комиссия премьер-министр абдулла арипов глава кабинета министров акылбек жапаров сотрудничество торговля торговое представительство кыргызско-узбекский фонд развития водное хозяйство энергетика транспорт автомобилестроение культурно-гуманитарные связи дни культуры фестивали выставки
узбекистан политика кыргызстан межправительственная комиссия премьер-министр абдулла арипов глава кабинета министров акылбек жапаров сотрудничество торговля торговое представительство кыргызско-узбекский фонд развития водное хозяйство энергетика транспорт автомобилестроение культурно-гуманитарные связи дни культуры фестивали выставки

Кыргызско-узбекская межправкомиссия провела заседание в Чолпон-Ате

16:27 16.08.2023 (обновлено: 17:20 16.08.2023)
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев10-е заседание кыргызско-узбекской межправкомиссии в Чолпон-Ате
10-е заседание кыргызско-узбекской межправкомиссии в Чолпон-Ате - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Встреча под председательством главы камбина Кыргызстана Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова была посвящена развитию двустороннего сотрудничества по целому ряду направлений.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Десятое заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном прошло в Чолпон-Ате, сообщает пресс-секретарь главы узбекского правительства Бекзод Хидоятов.
Сопредседателями на заседании выступили глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Как отметил Акылбек Жапаров, что по итогам первого полугодия 2023 года состоялось более 50 взаимных визитов на разных уровнях, что демонстрирует позитивный рост двусторонних отношений.

"Взаимные визиты глав наших государств подняли уровень двусторонних отношений до статуса всеобъемлющего стратегического партнерства. Сейчас перед нами стоит задача своевременно и качественно реализовать все достигнутые договоренности", — сказал он.

Объем взаимной торговли с каждым годом поступательно растет. Так, за 5 месяцев этого года объем товарооборота вырос на 13,3 %, составив $215,8 млн. Есть потенциал нарастить этот объем до $2 млрд, отметили на заседании.
По словам главы кыргызского правительства, большую роль в углублении торговых связей играют сектор бизнеса, торгово-промышленные палаты двух стран и Кыргызско-узбекский деловой совет.
"Торговое представительство Кыргызстана уже начало свою деятельность в Узбекистане. Заложена капсула под строительство одного из важных объектов по организации сборочного производства автомобильной и коммерческой техники", — добавил он.
Стороны также обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сферах энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.
Для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах участники встречи обсудили планы проведения совместных дней культуры, этноспортивных фестивалей, мероприятий, концертов и выставок.

"В этом контексте обсуждались вопросы предстоящих совместных культурных мероприятий, в частности, в рамках Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане в ноябре текущего года планируется широко отпраздновать 95-летие со дня рождения выдающегося писателя Чингиза Айтматова", — сообщили также в пресс-службе кабмина Кыргызстана.

© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В Чолпон-Ате состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

В Чолпон-Ате состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном - Sputnik Узбекистан
1/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В Чолпон-Ате состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Оно прошло под председательством главы камбина КР Акылбека Жапарова и премьер-министра РУз Абдуллы Арипова

Оно прошло под председательством главы камбина КР Акылбека Жапарова и премьер-министра РУз Абдуллы Арипова - Sputnik Узбекистан
2/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Оно прошло под председательством главы камбина КР Акылбека Жапарова и премьер-министра РУз Абдуллы Арипова

© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. - Sputnik Узбекистан
3/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

1/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В Чолпон-Ате состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

2/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Оно прошло под председательством главы камбина КР Акылбека Жапарова и премьер-министра РУз Абдуллы Арипова

3/3
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Глава камбина КР Акылбек Жапаров

Глава камбина КР Акылбек Жапаров - Sputnik Узбекистан
1/2
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Глава камбина КР Акылбек Жапаров

© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Премьер-министр РУз Абдулла Арипов

Премьер-министр РУз Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан
2/2
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Премьер-министр РУз Абдулла Арипов

1/2
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Глава камбина КР Акылбек Жапаров

2/2
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев

Премьер-министр РУз Абдулла Арипов

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