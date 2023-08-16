https://uz.sputniknews.ru/20230816/chto-prezident-podarit-pervoklashkam--video-37894337.html

Что президент подарит первоклашкам — видео

Что президент подарит первоклашкам — видео

В этом учебном году президентские подарки получат более 700 тыс. первоклашек по всему Узбекистану.

2023-08-16T15:10+0500

2023-08-16T15:10+0500

2023-08-16T15:10+0500

видео

узбекистан

президент

подарок

общество

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В наступающем учебном году президентские подарки получат 732 960 первоклашек.Рюкзаки со школьными принадлежностями уже отправили в регионы. В них — тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветная бумага и другие необходимые канцелярские товары.Когда первоклассники получат свои подарки, расскажем в нашем видео.

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