https://uz.sputniknews.ru/20230816/chto-prezident-podarit-pervoklashkam--video-37894337.html
Что президент подарит первоклашкам — видео
Что президент подарит первоклашкам — видео
В этом учебном году президентские подарки получат более 700 тыс. первоклашек по всему Узбекистану.
2023-08-16T15:10+0500
2023-08-16T15:10+0500
2023-08-16T15:10+0500
видео
узбекистан
президент
подарок
общество
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В наступающем учебном году президентские подарки получат 732 960 первоклашек.Рюкзаки со школьными принадлежностями уже отправили в регионы. В них — тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветная бумага и другие необходимые канцелярские товары.Когда первоклассники получат свои подарки, расскажем в нашем видео.
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видео узбекистан общество первоклассники подарки президент рюкзак канцелярские товары что президент подарит в президентских подарках когда передадут когда получат первоклашки
видео узбекистан общество первоклассники подарки президент рюкзак канцелярские товары что президент подарит в президентских подарках когда передадут когда получат первоклашки
Что президент подарит первоклашкам — видео
Эксклюзив
В этом учебном году президентские подарки получат более 700 тыс. первоклашек по всему Узбекистану.
В наступающем учебном году президентские подарки получат 732 960 первоклашек.
Рюкзаки со школьными принадлежностями уже отправили в регионы. В них — тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветная бумага и другие необходимые канцелярские товары.
Когда первоклассники получат свои подарки, расскажем в нашем видео.