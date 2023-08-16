https://uz.sputniknews.ru/20230816/dushanbe-sammit-stran-tsentralnoy-azii-37930576.html
В Душанбе пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии
В Душанбе пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии
Пять президентов встретятся в столице Таджикистана, чтобы подписать пакет документов и соглашений.
2023-08-16T22:41+0500
2023-08-16T22:41+0500
2023-08-16T22:41+0500
узбекистан
политика
саммит
центральная азия
душанбе
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Саммит президентов стран Центральной Азии пройдет 14-15 сентября в Душанбе. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.По словам министра, председателем на пятой консультативной встрече станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.По итогам встречи главы государств подпишут пакет документов, включая соглашения в сфере наземного транспорта и молодежной политики.Это будет пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча прошла в 2018 году в Астане (Казахстан), вторая в 2019 году в Ташкенте, третья – в 2021 году в городе Аваза (Туркменистан) и четвертая состоялась прошлым летом в Чолпон-Ате (Кыргызстан.
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саммит лидеры стран центральной азии узбекистан кыргызстан казахстан таджикистан туркменистан консультативная встреча душанбе сентябрь министр иностранных дел таджикистана сирожиддин мухриддин
саммит лидеры стран центральной азии узбекистан кыргызстан казахстан таджикистан туркменистан консультативная встреча душанбе сентябрь министр иностранных дел таджикистана сирожиддин мухриддин
В Душанбе пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии
Пять президентов встретятся в столице Таджикистана, чтобы подписать пакет документов и соглашений.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Саммит президентов стран Центральной Азии пройдет 14-15 сентября в Душанбе. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
По словам министра, председателем на пятой консультативной встрече станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Чтобы провести эту встречу на высоком уровне и достойно, мы находимся в постоянном сотрудничестве со странами Центральной Азии и ведем всестороннюю подготовку", — отметил дипломат.
По итогам встречи главы государств подпишут пакет документов, включая соглашения в сфере наземного транспорта и молодежной политики.
"Таджикистан также предложил провести 12 параллельных мероприятий на полях пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Среди них проведение экономического форума, форума ученых, встречи активных женщин, культурная программа и выставка национальных блюд пяти государств региона", - сказал он.
Это будет пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча прошла в 2018 году в Астане (Казахстан), вторая в 2019 году в Ташкенте, третья – в 2021 году в городе Аваза (Туркменистан) и четвертая состоялась прошлым летом в Чолпон-Ате (Кыргызстан.