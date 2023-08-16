https://uz.sputniknews.ru/20230816/dushanbe-sammit-stran-tsentralnoy-azii-37930576.html

В Душанбе пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии

В Душанбе пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии

Пять президентов встретятся в столице Таджикистана, чтобы подписать пакет документов и соглашений.

2023-08-16T22:41+0500

2023-08-16T22:41+0500

2023-08-16T22:41+0500

узбекистан

политика

саммит

центральная азия

душанбе

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Саммит президентов стран Центральной Азии пройдет 14-15 сентября в Душанбе. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.По словам министра, председателем на пятой консультативной встрече станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.По итогам встречи главы государств подпишут пакет документов, включая соглашения в сфере наземного транспорта и молодежной политики.Это будет пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча прошла в 2018 году в Астане (Казахстан), вторая в 2019 году в Ташкенте, третья – в 2021 году в городе Аваза (Туркменистан) и четвертая состоялась прошлым летом в Чолпон-Ате (Кыргызстан.

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