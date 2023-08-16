https://uz.sputniknews.ru/20230816/indiya-g20-otkaz-priglasit-zelenskogo-37925827.html

Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20

Предстоящая встреча не будет посвящена вопросам глобальной безопасности, заявил Субраманьям Джайшанкар.

2023-08-16T20:04+0500

2023-08-16T20:04+0500

2023-08-16T20:24+0500

в мире

индия

мид

саммит

g-20

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/19/32509390_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_7be915157adec81b827f8da279ad0ae1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии из-за того, что на нем будут обсуждать вопросы глобального экономического роста, а не глобальной безопасности, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе брифинга в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.В январе этого года официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщал, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Отмечалось, что в период председательства страна проведет более 200 встреч. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире индия саммит g-20 сентябрь зеленский отказ пригласить министр иностранных дел индии субраманьям джайшанкар глобальная экономика не безопасность