https://uz.sputniknews.ru/20230816/indiya-g20-otkaz-priglasit-zelenskogo-37925827.html
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20
Предстоящая встреча не будет посвящена вопросам глобальной безопасности, заявил Субраманьям Джайшанкар.
2023-08-16T20:04+0500
2023-08-16T20:04+0500
2023-08-16T20:24+0500
в мире
индия
мид
саммит
g-20
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии из-за того, что на нем будут обсуждать вопросы глобального экономического роста, а не глобальной безопасности, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе брифинга в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.В январе этого года официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщал, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Отмечалось, что в период председательства страна проведет более 200 встреч. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
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в мире индия саммит g-20 сентябрь зеленский отказ пригласить министр иностранных дел индии субраманьям джайшанкар глобальная экономика не безопасность
в мире индия саммит g-20 сентябрь зеленский отказ пригласить министр иностранных дел индии субраманьям джайшанкар глобальная экономика не безопасность
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20
20:04 16.08.2023 (обновлено: 20:24 16.08.2023)
Предстоящая встреча не будет посвящена вопросам глобальной безопасности, заявил Субраманьям Джайшанкар.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии из-за того, что на нем будут обсуждать вопросы глобального экономического роста, а не глобальной безопасности, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе брифинга в Нью-Дели, сообщает РИА Новости
.
"Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений и поставок продовольствия", – сказал Джайшанкар и подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров стран G20 не является Советом Безопасности ООН и не занимается вопросами глобальной безопасности.
В январе этого года официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщал, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Отмечалось, что в период председательства страна проведет более 200 встреч. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.