https://uz.sputniknews.ru/20230816/kursy-valyut-uzbekistan-17-avgusta-37924483.html
Рубль и доллар подросли – курсы валют в Узбекистане с 17 августа
Рубль и доллар подросли – курсы валют в Узбекистане с 17 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 17 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-08-16T18:41+0500
2023-08-16T18:41+0500
2023-08-16T18:41+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
курс валют
валюта
курс валюты
доллары
рубль
евро
китайский юань
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 089,00 сума (+14,01), евро — 13 209,65 сумов (-0,39), рубля — 124,90 сумов (+1,72), а китайского юаня — 1 656,91 сум (-1,08), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан центральный банк центробанк цб курсы валют официальные с 17 августа рубль доллар евро юань
узбекистан центральный банк центробанк цб курсы валют официальные с 17 августа рубль доллар евро юань
Рубль и доллар подросли – курсы валют в Узбекистане с 17 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 17 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Курс доллара составил 12 089,00 сума (+14,01), евро — 13 209,65 сумов (-0,39), рубля — 124,90 сумов (+1,72), а китайского юаня — 1 656,91 сум (-1,08), сообщает ЦБ республики
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