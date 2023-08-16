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Рубль и доллар подросли – курсы валют в Узбекистане с 17 августа

Рубль и доллар подросли – курсы валют в Узбекистане с 17 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 17 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-08-16T18:41+0500

2023-08-16T18:41+0500

2023-08-16T18:41+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

курс валют

валюта

курс валюты

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евро

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 089,00 сума (+14,01), евро — 13 209,65 сумов (-0,39), рубля — 124,90 сумов (+1,72), а китайского юаня — 1 656,91 сум (-1,08), сообщает ЦБ республики.

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