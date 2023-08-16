В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча
15:57 16.08.2023 (обновлено: 17:04 16.08.2023)
© "Qizilqum" PFK Вертолет приземлился на стадионе во время футбольного матча в Навои
© "Qizilqum" PFK
Почему это произошло, объяснили представители футбольного клуба.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Вертолет приземлился на территории стадиона "Ёшлик" в Карманинском районе Навоийской области прямо во время футбольного матча.
Посадка была запланированной и согласованной, уточнила пресс-служба футбольного клуба "Кызылкум".
Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 14 августа во время матча между молодежными командами клубов "Кызылкум" (Навои) и "Металлург" (Бекабад). Вертолет сел на дополнительной тренировочной площадке во время перерыва в игре, никого из игроков или других гражданских лиц в зоне посадки не было.
"В 18.20 по плану, утвержденному МВД Республики Узбекистан, в связи с обменом пилотами, вертолет совершил посадку на дополнительной площадке, т.е. в безопасной зоне, расположенной в 15 метрах от основного футбольного поля стадиона "Ёшлик", согласно дислокации, установленной в рамках комплексных профилактических мероприятий, проводимых в Навоийской области, и через 3-5 минут вновь продолжил движение по своему маршруту", — отметили в пресс-службе.
Посадка вертолета не доставила неудобств ни игрокам, ни зрителям, и не нарушила ход матча, поскольку был перерыв, подчеркнули в пресс-службе клуба.
Матч закончился со счетом 1:1.