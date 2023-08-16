https://uz.sputniknews.ru/20230816/navoi-vertolet-stadion-37916859.html

В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча

В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча

Почему это произошло, объяснили представители футбольного клуба.

2023-08-16T15:57+0500

2023-08-16T15:57+0500

2023-08-16T17:04+0500

узбекистан

происшествия

спорт

футбол

навоийская область

вертолет

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Вертолет приземлился на территории стадиона "Ёшлик" в Карманинском районе Навоийской области прямо во время футбольного матча.Посадка была запланированной и согласованной, уточнила пресс-служба футбольного клуба "Кызылкум".Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 14 августа во время матча между молодежными командами клубов "Кызылкум" (Навои) и "Металлург" (Бекабад). Вертолет сел на дополнительной тренировочной площадке во время перерыва в игре, никого из игроков или других гражданских лиц в зоне посадки не было.Посадка вертолета не доставила неудобств ни игрокам, ни зрителям, и не нарушила ход матча, поскольку был перерыв, подчеркнули в пресс-службе клуба.Матч закончился со счетом 1:1.

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