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https://uz.sputniknews.ru/20230816/navoi-vertolet-stadion-37916859.html
В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча
В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча
Почему это произошло, объяснили представители футбольного клуба.
2023-08-16T15:57+0500
2023-08-16T17:04+0500
узбекистан
происшествия
спорт
футбол
навоийская область
вертолет
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Вертолет приземлился на территории стадиона "Ёшлик" в Карманинском районе Навоийской области прямо во время футбольного матча.Посадка была запланированной и согласованной, уточнила пресс-служба футбольного клуба "Кызылкум".Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 14 августа во время матча между молодежными командами клубов "Кызылкум" (Навои) и "Металлург" (Бекабад). Вертолет сел на дополнительной тренировочной площадке во время перерыва в игре, никого из игроков или других гражданских лиц в зоне посадки не было.Посадка вертолета не доставила неудобств ни игрокам, ни зрителям, и не нарушила ход матча, поскольку был перерыв, подчеркнули в пресс-службе клуба.Матч закончился со счетом 1:1.
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узбекистан навоийская область карманинский район стадион ёшлик футбольный матч вертолет сел приземлился футбольный клуб каракум металлург молодежная сборная согласовано мвд
узбекистан навоийская область карманинский район стадион ёшлик футбольный матч вертолет сел приземлился футбольный клуб каракум металлург молодежная сборная согласовано мвд

В Навои вертолет сел на стадионе во время футбольного матча

15:57 16.08.2023 (обновлено: 17:04 16.08.2023)
© "Qizilqum" PFK Вертолет приземлился на стадионе во время футбольного матча в Навои
Вертолет приземлился на стадионе во время футбольного матча в Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© "Qizilqum" PFK
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Почему это произошло, объяснили представители футбольного клуба.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Вертолет приземлился на территории стадиона "Ёшлик" в Карманинском районе Навоийской области прямо во время футбольного матча.
Посадка была запланированной и согласованной, уточнила пресс-служба футбольного клуба "Кызылкум".
Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 14 августа во время матча между молодежными командами клубов "Кызылкум" (Навои) и "Металлург" (Бекабад). Вертолет сел на дополнительной тренировочной площадке во время перерыва в игре, никого из игроков или других гражданских лиц в зоне посадки не было.

"В 18.20 по плану, утвержденному МВД Республики Узбекистан, в связи с обменом пилотами, вертолет совершил посадку на дополнительной площадке, т.е. в безопасной зоне, расположенной в 15 метрах от основного футбольного поля стадиона "Ёшлик", согласно дислокации, установленной в рамках комплексных профилактических мероприятий, проводимых в Навоийской области, и через 3-5 минут вновь продолжил движение по своему маршруту", — отметили в пресс-службе.

Посадка вертолета не доставила неудобств ни игрокам, ни зрителям, и не нарушила ход матча, поскольку был перерыв, подчеркнули в пресс-службе клуба.
Матч закончился со счетом 1:1.
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