https://uz.sputniknews.ru/20230816/nodirbek-djumanazarov-borets-bronza-chm-iordaniya-37913983.html

Борец из Узбекистана стал призером чемпионата мира

Борец из Узбекистана стал призером чемпионата мира

Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзу на соревнованиях в Иордании.

2023-08-16T14:52+0500

2023-08-16T14:52+0500

2023-08-16T14:59+0500

спорт

иордания

спортивные соревнования

вольная борьба

узбекистан

бронза

медаль

чемпионат мира

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Борец вольного стиля из Узбекистана Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.В борьбе за третье место он одолел Сагара Сагара из Индии со счетом 10:0.В соответствии с программой, сегодня к соревнованиям приступили представительницы женской борьбы:С 14 по 20 августа 2023 года в Иордании проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.

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