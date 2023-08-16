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https://uz.sputniknews.ru/20230816/nodirbek-djumanazarov-borets-bronza-chm-iordaniya-37913983.html
Борец из Узбекистана стал призером чемпионата мира
Борец из Узбекистана стал призером чемпионата мира
Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзу на соревнованиях в Иордании.
2023-08-16T14:52+0500
2023-08-16T14:59+0500
спорт
иордания
спортивные соревнования
вольная борьба
узбекистан
бронза
медаль
чемпионат мира
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Борец вольного стиля из Узбекистана Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.В борьбе за третье место он одолел Сагара Сагара из Индии со счетом 10:0.В соответствии с программой, сегодня к соревнованиям приступили представительницы женской борьбы:С 14 по 20 августа 2023 года в Иордании проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.
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узбекистан спорт иордания чемпионат мира медаль вольная борьба спортивные соревнования бронза
узбекистан спорт иордания чемпионат мира медаль вольная борьба спортивные соревнования бронза

Борец из Узбекистана стал призером чемпионата мира

14:52 16.08.2023 (обновлено: 14:59 16.08.2023)
© Foto : Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНодирбек Джуманазаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.
Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Foto : Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзу на соревнованиях в Иордании.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Борец вольного стиля из Узбекистана Нодирбек Джуманазаров завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Иордании Аммане, сообщает НОК.
В борьбе за третье место он одолел Сагара Сагара из Индии со счетом 10:0.
В соответствии с программой, сегодня к соревнованиям приступили представительницы женской борьбы:
55 кг: Айсенем Курбанбаева — Арина Мартянова (спортсменка, выступающая под нейтральным флагом);
59 кг: Сарбиназ Жиенбаева — Калмира Билимбек Кизи (Кыргызстан).
С 14 по 20 августа 2023 года в Иордании проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.
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