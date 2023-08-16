https://uz.sputniknews.ru/20230816/podmoskovye-les-pensionerka-spasateli-obnarujeniye-37900303.html

В подмосковном лесу нашли привязанную к дереву пенсионерку

В подмосковном лесу нашли привязанную к дереву пенсионерку

Пожилая женщина отправилась за грибами и потерялась в лесу. С наступлением темноты, она забралась на дерево, привязав себя к стволу, чтобы не упасть, где ее нашли спасатели. Медицинская помощь ей не потребовалась.

2023-08-16T09:37+0500

2023-08-16T09:37+0500

2023-08-16T09:53+0500

россия

подмосковье

лес

женщина

спасатели

происшествия

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Заблудившаяся в лесу Сергиево-Посадского городского округа 82-летняя женщина решила дождаться помощи спасателей, привязав себя к дереву и приготовившись ко сну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую областную противопожарно-спасательную службу.Также в Мособлпожспасе добавили, что у пенсионерки, кроме веревки, с собой был запас еды, воды и заряженный телефон. Найденная грибница в медпомощи не нуждалась и, благодаря спасателям, ночевала уже дома.

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