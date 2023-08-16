https://uz.sputniknews.ru/20230816/podmoskovye-les-pensionerka-spasateli-obnarujeniye-37900303.html
В подмосковном лесу нашли привязанную к дереву пенсионерку
В подмосковном лесу нашли привязанную к дереву пенсионерку
Пожилая женщина отправилась за грибами и потерялась в лесу. С наступлением темноты, она забралась на дерево, привязав себя к стволу, чтобы не упасть, где ее нашли спасатели. Медицинская помощь ей не потребовалась.
2023-08-16T09:37+0500
2023-08-16T09:37+0500
2023-08-16T09:53+0500
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подмосковье
лес
женщина
спасатели
происшествия
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Заблудившаяся в лесу Сергиево-Посадского городского округа 82-летняя женщина решила дождаться помощи спасателей, привязав себя к дереву и приготовившись ко сну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую областную противопожарно-спасательную службу.Также в Мособлпожспасе добавили, что у пенсионерки, кроме веревки, с собой был запас еды, воды и заряженный телефон. Найденная грибница в медпомощи не нуждалась и, благодаря спасателям, ночевала уже дома.
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россия подмосковье лес спасатели женщина происшествия
россия подмосковье лес спасатели женщина происшествия
В подмосковном лесу нашли привязанную к дереву пенсионерку
09:37 16.08.2023 (обновлено: 09:53 16.08.2023)
Пожилая женщина отправилась за грибами и потерялась в лесу. С наступлением темноты, она забралась на дерево, привязав себя к стволу, чтобы не упасть, где ее и нашли спасатели. Медицинская помощь ей не потребовалась.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Заблудившаяся в лесу Сергиево-Посадского городского округа 82-летняя женщина решила дождаться помощи спасателей, привязав себя к дереву и приготовившись ко сну, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Московскую областную противопожарно-спасательную службу.
"В выходные работники Мособлпожспас приняли участие в поисках 16 грибников, заблудившихся в подмосковных лесах. Среди потерявшихся оказалась отважная 82-летняя женщина. В процессе тихой охоты в Сергиево-Посадском округе, женщина забрела в болотистую местность. Стало темнеть, но она не растерялась. Пенсионерка забралась на дерево, привязала себя, чтобы не упасть и приготовилась ко сну", — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Также в Мособлпожспасе добавили, что у пенсионерки, кроме веревки, с собой был запас еды, воды и заряженный телефон. Найденная грибница в медпомощи не нуждалась и, благодаря спасателям, ночевала уже дома.