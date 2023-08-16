https://uz.sputniknews.ru/20230816/pogoda-uzbekistan-17-avgust-2023-37911826.html

Немного облачно и сухо — погода в Узбекистане на 17 августа

Немного облачно и сухо — погода в Узбекистане на 17 августа

Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики в четверг.

2023-08-16T14:07+0500

2023-08-16T14:07+0500

2023-08-16T14:08+0500

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 7-12 м/с, чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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