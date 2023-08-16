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Немного облачно и сухо — погода в Узбекистане на 17 августа
Немного облачно и сухо — погода в Узбекистане на 17 августа
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики в четверг.
2023-08-16T14:07+0500
2023-08-16T14:07+0500
2023-08-16T14:08+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 7-12 м/с, чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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Немного облачно и сухо — погода в Узбекистане на 17 августа
14:07 16.08.2023 (обновлено: 14:08 16.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с, чуть менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 33-38 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 32-37 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская область — 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 22-27 градуса тепла.