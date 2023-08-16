https://uz.sputniknews.ru/20230816/prognoz-pogody-tashkent-16-avgusta-37894822.html

Насколько вырастет температура: прогноз погоды в Ташкенте на 16 августа

Насколько вырастет температура: прогноз погоды в Ташкенте на 16 августа

В столице Узбекистана в среду осадков не ожидается, температура воздуха будет выше, чем накануне.

2023-08-16T05:05+0500

2023-08-16T05:05+0500

2023-08-16T05:05+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.

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