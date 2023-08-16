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Насколько вырастет температура: прогноз погоды в Ташкенте на 16 августа
Насколько вырастет температура: прогноз погоды в Ташкенте на 16 августа
В столице Узбекистана в среду осадков не ожидается, температура воздуха будет выше, чем накануне.
2023-08-16T05:05+0500
2023-08-16T05:05+0500
2023-08-16T05:05+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.
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узбекистан общество ташкент прогноз погоды погода в ташкенте 16 августа небольшая облачность без осадков скорость ветра температура воздуха узгидромет
узбекистан общество ташкент прогноз погоды погода в ташкенте 16 августа небольшая облачность без осадков скорость ветра температура воздуха узгидромет
Насколько вырастет температура: прогноз погоды в Ташкенте на 16 августа
В столице Узбекистана в среду осадков не ожидается, температура воздуха будет выше, чем накануне.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik
. В среду в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.