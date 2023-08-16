Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями
Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями
В каждом городе туристов ждут исторические и современные достопримечательности, своя уникальная атмосфера и, конечно же, гастрономические открытия. Предлагаем вам вспомнить сладости, которыми знамениты российские города.
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Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями
В каждом городе туристов ждут исторические и современные достопримечательности, своя уникальная атмосфера и, конечно же, гастрономические открытия. Предлагаем вам вспомнить сладости, которыми знамениты российские города.