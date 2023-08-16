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https://uz.sputniknews.ru/20230816/russkiye-goroda-sladosti-foto-37926352.html
Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями
Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями
В каждом городе туристов ждут исторические и современные достопримечательности, своя уникальная атмосфера и, конечно же, гастрономические открытия. Предлагаем вам вспомнить сладости, которыми знамениты российские города.
2023-08-16T22:00+0500
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фото россия города знаменитые сладости какими сладостями блюдами знамениты российские города чем знамениты известны что поесть попробовать гастротуризм болгар татарстан чак-чак белая мечеть петрозаводск скульптура рыбаки калитки тула спасская башня кремль печатный пряник владивосток бухта золотой рог вантовый мост конфеты приморские фабрика приморский кондитер самара набережная кондитерская фабрика россия суздаль покровский женский монастырь огурцы варенье из огурцов

Пряники, чак-чак и калитки: шесть русских городов, знаменитых своими сладостями

22:00 16.08.2023
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В каждом городе туристов ждут исторические и современные достопримечательности, своя уникальная атмосфера и, конечно же, гастрономические открытия. Предлагаем вам вспомнить сладости, которыми знамениты российские города.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Болгар: вид на Белую мечеть.

Болгар: вид на Белую мечеть. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Болгар: вид на Белую мечеть.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Болгар: чак-чак. Мечеть из чак-чака, изготовленная для участников традиционного съезда мусульман "Изге Болгар Жыены", посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Болгар: чак-чак. Мечеть из чак-чака, изготовленная для участников традиционного съезда мусульман &quot;Изге Болгар Жыены&quot;, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Болгар: чак-чак. Мечеть из чак-чака, изготовленная для участников традиционного съезда мусульман "Изге Болгар Жыены", посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

© Sputnik

Петрозаводск, Карелия: скульптура "Рыбаки".

Петрозаводск, Карелия: скульптура &quot;Рыбаки&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik

Петрозаводск, Карелия: скульптура "Рыбаки".

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Петрозаводск, Карелия: калитки. Традиционное блюдо карельской кухни - калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками).

Петрозаводск, Карелия: калитки. Традиционное блюдо карельской кухни - калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками). - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Alexey Filippov
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Петрозаводск, Карелия: калитки. Традиционное блюдо карельской кухни - калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками).

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Тула: Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь.

Тула: Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Тула: Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь.

© iStock.com / FotoMirta

Тула: пряник. Традиционные тульские печатные пряники здесь можно найти любых форм и размеров с разнообразными начинками.

Тула: пряник. Традиционные тульские печатные пряники здесь можно найти любых форм и размеров с разнообразными начинками. - Sputnik Узбекистан
6/12
© iStock.com / FotoMirta

Тула: пряник. Традиционные тульские печатные пряники здесь можно найти любых форм и размеров с разнообразными начинками.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Владивосток: вид на бухту Золотой Рог и вантовый мост.

Владивосток: вид на бухту Золотой Рог и вантовый мост. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Владивосток: вид на бухту Золотой Рог и вантовый мост.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Владивосток: конфеты. Конфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер" покупают как сувениры все, кто бывает в этом городе.

Владивосток: конфеты. Конфеты &quot;Приморские&quot; фабрики &quot;Приморский кондитер&quot; покупают как сувениры все, кто бывает в этом городе. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Владивосток: конфеты. Конфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер" покупают как сувениры все, кто бывает в этом городе.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Самара: вид на город со стороны Волги.

Самара: вид на город со стороны Волги. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexey Filippov
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Самара: вид на город со стороны Волги.

© Sputnik / Anar Movsumov / Перейти в фотобанк

Самара: конфеты. Сладости, произведенные кондитерской фабрикой "Россия", популярны не только в Самаре, но и далеко за ее пределами.

Самара: конфеты. Сладости, произведенные кондитерской фабрикой &quot;Россия&quot;, популярны не только в Самаре, но и далеко за ее пределами. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Anar Movsumov
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Самара: конфеты. Сладости, произведенные кондитерской фабрикой "Россия", популярны не только в Самаре, но и далеко за ее пределами.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Суздаль: вид на Покровский женский монастырь.

Суздаль: вид на Покровский женский монастырь. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Суздаль: вид на Покровский женский монастырь.

© iStock.com / Mariha-kitchen

Суздаль: огурцы и огуречное варенье. Суздаль славится своими огурцами, соленые и бочковые огурцы отсюда подавали к царскому столу. А еще здесь можно отведать необычное огуречное варенье.

Суздаль: огурцы и огуречное варенье. Суздаль славится своими огурцами, соленые и бочковые огурцы отсюда подавали к царскому столу. А еще здесь можно отведать необычное огуречное варенье. - Sputnik Узбекистан
12/12
© iStock.com / Mariha-kitchen

Суздаль: огурцы и огуречное варенье. Суздаль славится своими огурцами, соленые и бочковые огурцы отсюда подавали к царскому столу. А еще здесь можно отведать необычное огуречное варенье.

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