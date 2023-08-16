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Девочка ехала 7 часов, чтобы поздравить сестру – трогательное видео встречи спортсменов
Девочка ехала 7 часов, чтобы поздравить сестру – трогательное видео встречи спортсменов
Розия Абдуманнобова приехала с родителями из Намангана, чтобы встретить в аэропорту свою старшую сестру – бронзовую медалистку II игр стран СНГ.
2023-08-16T14:20+0500
2023-08-16T14:20+0500
2023-08-16T14:20+0500
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спортсмен
ii игры стран снг
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Розия Абдуманнобова — сестренка бронзовой медалистки II Игр стран СНГ Диёры Абдуманнобовой.Чтобы обнять сестру первой, она с родителями приехала в аэропорт Ташкента из Наманганской области. На пути в столицу Розия не сомкнула глаз, несмотря на семичасовую ночную дорогу.В интервью Sputnik она рассказала, почему плакала из-за сестры и что сделала первым делом, увидев Диёру в аэропорту.
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видео узбекистан спортсмены общество встреча в аэропорту ташкент диёра абдуманнобова бронзовая медаль трогательное видео доброе милое девочка ехала семь часов ii игры стран снг минск
видео узбекистан спортсмены общество встреча в аэропорту ташкент диёра абдуманнобова бронзовая медаль трогательное видео доброе милое девочка ехала семь часов ii игры стран снг минск
Девочка ехала 7 часов, чтобы поздравить сестру – трогательное видео встречи спортсменов
Эксклюзив
Розия Абдуманнобова приехала с родителями из Намангана, чтобы встретить в аэропорту свою старшую сестру – бронзовую медалистку II игр стран СНГ.
Розия Абдуманнобова — сестренка бронзовой медалистки II Игр стран СНГ Диёры Абдуманнобовой.
Чтобы обнять сестру первой, она с родителями приехала в аэропорт Ташкента из Наманганской области. На пути в столицу Розия не сомкнула глаз, несмотря на семичасовую ночную дорогу.
В интервью Sputnik она рассказала, почему плакала из-за сестры и что сделала первым делом, увидев Диёру в аэропорту.