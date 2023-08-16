https://uz.sputniknews.ru/20230816/sestra-sportsmenki-vstrecha-video-37912651.html

Девочка ехала 7 часов, чтобы поздравить сестру – трогательное видео встречи спортсменов

Девочка ехала 7 часов, чтобы поздравить сестру – трогательное видео встречи спортсменов

Розия Абдуманнобова приехала с родителями из Намангана, чтобы встретить в аэропорту свою старшую сестру – бронзовую медалистку II игр стран СНГ.

2023-08-16T14:20+0500

2023-08-16T14:20+0500

2023-08-16T14:20+0500

видео

узбекистан

ташкент

спортсмен

ii игры стран снг

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Розия Абдуманнобова — сестренка бронзовой медалистки II Игр стран СНГ Диёры Абдуманнобовой.Чтобы обнять сестру первой, она с родителями приехала в аэропорт Ташкента из Наманганской области. На пути в столицу Розия не сомкнула глаз, несмотря на семичасовую ночную дорогу.В интервью Sputnik она рассказала, почему плакала из-за сестры и что сделала первым делом, увидев Диёру в аэропорту.

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