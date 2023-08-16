https://uz.sputniknews.ru/20230816/ssha-poterya-soyuzniki-mir-37912235.html

В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру

В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру

Фокусируясь на Киеве, Белый дом лишается партнеров. Американские СМИ все чаще выражают озабоченность по этому поводу.

2023-08-16T14:24+0500

2023-08-16T14:24+0500

2023-08-16T14:27+0500

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik, Ренат Абдуллин. Особую тревогу вызывает то, что потенциальные союзники в качестве альтернативы рассматривают противников США — Москву и Пекин. "Глобальная озабоченность"Издание Newsweek опубликовало статью, главная тема которой — отношения между Россией и Ливаном. Как отмечает автор, "Кремль незаметно попытался извлечь выгоду из своего растущего влияния на Ближнем Востоке". Связано это с тем, что США забросили все важные внешнеполитические направления, кроме украинского.Для Москвы сближение с Бейрутом может открыть новые порты и торговые рынки. Это, в свою очередь, чревато обходом западных санкций, считает колумнист Newsweek. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Игорь Матвеев отмечает, что Россия способна получить доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, активизировать совместные проекты.Бейрут — не единственный беспокоящий США союзник Москвы. Ее ближневосточная активность включает в себя закрепление в Сирии, сближение со странами Африки (что продемонстрировал недавний саммит в Санкт-Петербурге) и государствами Персидского залива. В то же время официальный представитель Госдепартамента заявил, что в Вашингтоне "подчеркивают опасность более тесного взаимодействия с Россией". "Наша озабоченность ее активностью носит глобальный характер, а не в отношении какой-либо одной страны", — добавил он.Монархии Залива против БайденаНеделей ранее The New York Times (NYT) выпустила объемный материал об утрате позиций Вашингтона на Ближнем Востоке. В центре внимания — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)."ОАЭ, конвертировавшие свое богатство в огромное глобальное влияние, расходятся с внешней политикой США, особенно когда речь идет об изоляции России и ограничении связей с Китаем", — пишут авторы. Шейх Мухаммед бен Заид — ключевой союзник Америки в регионе — за последний год дважды посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. А в июне ОАЭ "были отмечены как почетный гость на главном инвестиционном форуме российского лидера (Петербургский международный экономический форум. — Прим. ред.)", напоминают в издании. При этом шейх не прилетал в Соединенные Штаты с 2017-го, и с тех пор проблемы только нарастали. Например, в 2021-м застопорилась сделка о покупке ОАЭ истребителей F-35. "Может ли американская система действительно дать вам то, что вы хотите?" — задается вопросом Анвар Гаргаш, дипломатический советник Мухаммеда бен Заида.В августе эмиратские и китайские военно-воздушные силы планируют впервые провести совместные учения. Хотя прежде ОАЭ в вопросах обороны полагались прежде всего на американскую поддержку. "То, что мы наблюдаем в международном порядке, — это не обязательно многополярный мир, но мы видим более изменчивый мир", — заявил NYT Гаргаш. В прошлом году он высказался гораздо резче, заявив, что западная гегемония "переживает последние дни", подчеркивает издание.Американские аналитики считают, что ОАЭ, по сути, "написали сценарий", который заимствуют и другие страны. Например, Королевство Саудовская Аравия, тоже отворачивающееся от Вашингтона. Это выражается и в личных отношениях — в прошлом году правители стран Залива отказывались от общения с Джо Байденом даже по телефону, и в пересмотре всей внешней политики. Весной саудовцы заключили соглашение с Ираном о восстановлении дипотношений, причем при посредничестве Китая. Американцев, которые продолжают выступать за давление на Тегеран, просто проигнорировали."Задний двор" выдвигается впередНеудачи преследуют США не только на Ближнем Востоке. Вашингтон утрачивает позиции в Латинской Америке, которую долгое время считал своим "задним двором". После обострения отношений с Россией и Ираном США пытались заручиться поддержкой Венесуэлы в нефтяных вопросах. Боливарианская Республика долгое время находится под американскими санкциями. В обмен на их постепенное снятие Белый дом рассчитывал получить доступ к венесуэльской нефти.Однако после того как ставка на оппозиционного политика Хуана Гуайдо не оправдалась, президент Николас Мадуро лишь укрепил власть. И на уступки идти не намерен. Некоторые западные компании получили допуск к нефтедобыче на территории республики, но ожидаемого в США сближения не произошло, отмечает Эллиот Абрамс, бывший американский спецпредставитель по Венесуэле. Более того, напоминает он в публикации для Совета по международным отношениям (базируется в Нью-Йорке), даже саму его должность упразднили. То есть связи Вашингтона и Каракаса слабее, чем раньше.Бразилия, входящая с Россией и Китаем в БРИКС, тоже показывает зубы. Латиноамериканская страна с новым президентом Лулой да Силвой заняла нейтральную позицию по украинскому конфликту, наращивает сотрудничество с Пекином и стремится стать постоянным членом Совбеза ООН. При реализации такого сценария, получив право вето, бразильцы станут новым препятствием для принятия проамериканских решений на международном уровне. Пока, впрочем, хватает полномочий России и Китая.Разочаровали всехНаконец, проблемы у американцев там, где, казалось бы, разногласия должны быть минимальными. Партнер по НАТО — Турция — много лет проводит самостоятельную внешнюю политику с явным креном в сторону России. Подействовать на Анкару не удается ни с помощью грозной риторики США, ни путем запретительных мер вроде ограничения программы по производству и поставкам истребителей. При этом сейчас турки выступают с более сильной, чем прежде, позиции. В руках президента Эрдогана ни много ни мало будущее Североатлантического альянса. Именно Турция не пускает в блок Швецию. И хотя Белый дом заверяет, что зеленый свет — вопрос времени, подвижек не видно.Партнеров США по ЕС беспокоит дискриминационный "Закон о снижении инфляции", ограничивающий права европейских поставщиков на американском рынке зеленой энергетики. Ответные меры уже приняты и, судя по несговорчивости Байдена, будут лишь расширяться.Схожие с европейцами претензии высказывает Южная Корея, один из азиатских форпостов США. А Япония, беспокоящаяся за себя в связи с нарастающим — из-за американцев — напряжением вокруг Тайваня, решила взять ситуацию в свои руки. В сентябре, по данным местных СМИ, могут состояться двусторонние переговоры на высшем уровне с Китаем.Для США проблема в том, что вернуться с "украинских" рельсов к многовекторной внешней политике страна сейчас практически неспособна. Поддержка Киева — одна из немногих точек соприкосновения в американском политическом истеблишменте, который к тому же вплотную занялся подготовкой к президентским выборам 2024-го. В таких условиях число стран, отворачивающихся от Соединенных Штатов, не только не уменьшится, но с большой вероятностью будет расти.

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