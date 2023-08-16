Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230816/tashkent-svet-otklyucheniye-16-avgust-2023-37898204.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации
16 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-16T08:46+0500
2023-08-16T10:05+0500
узбекистан
ташкент
электричество
свет
бектемирский район
алмазарский район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0a/35872340_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_ba3819bf2f99e9bec5ed53cfff1b43ed.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В среду в Бектемирском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии приостановят с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
узбекистан
ташкент
бектемирский район
алмазарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0a/35872340_129:99:1118:841_1920x0_80_0_0_2031d5136ad8c8543182af72a745a40f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент электричество махалля ремонт общество свет алмазарский район бектемирский район график отключений электричества
узбекистан ташкент электричество махалля ремонт общество свет алмазарский район бектемирский район график отключений электричества

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации

08:46 16.08.2023 (обновлено: 10:05 16.08.2023)
© АО "Региональные электрические сети"В каком районе Ташкента отключили электричество
В каком районе Ташкента отключили электричество - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© АО "Региональные электрические сети"
Подписаться на
НовостиTelegram
16 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В среду в Бектемирском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии приостановят с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:
Бектемирский район: махалля “Устозлар”;
Алмазарский район: махалля “Янги Тошкент”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0