https://uz.sputniknews.ru/20230816/tashkent-svet-otklyucheniye-16-avgust-2023-37898204.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации

16 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-16T08:46+0500

2023-08-16T08:46+0500

2023-08-16T10:05+0500

узбекистан

ташкент

электричество

свет

бектемирский район

алмазарский район

махалля

ремонт

общество

график отключения электричества

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В среду в Бектемирском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии приостановят с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

бектемирский район

алмазарский район

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