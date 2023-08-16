https://uz.sputniknews.ru/20230816/tashkent-svet-otklyucheniye-16-avgust-2023-37898204.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации
16 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-16T08:46+0500
2023-08-16T08:46+0500
2023-08-16T10:05+0500
узбекистан
ташкент
электричество
свет
бектемирский район
алмазарский район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В среду в Бектемирском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии приостановят с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент электричество махалля ремонт общество свет алмазарский район бектемирский район график отключений электричества
узбекистан ташкент электричество махалля ремонт общество свет алмазарский район бектемирский район график отключений электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — локации
08:46 16.08.2023 (обновлено: 10:05 16.08.2023)
16 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В среду в Бектемирском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии приостановят с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:
Бектемирский район: махалля “Устозлар”;
Алмазарский район: махалля “Янги Тошкент”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.