В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео
08:25 16.08.2023 (обновлено: 10:09 16.08.2023)
© Федерации бокса УзбекистанаВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска.
© Федерации бокса Узбекистана
Встреча спортсменов прошла в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью. На церемонии присутствовали глава Минспорта, Генсек НОК РУз, родные и близкие чемпионов, а также журналисты.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили узбекистанских атлетов, успешно выступивших на соревнованиях в Минске в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
В числе встречавших — 11 летняя Розия Абдуманнобова, младшая сестра боксерши Диеры Абдуманнобовой, бронзового призера II Игр стран СНГ. Все 7 часов дороги от дома до аэропорта она с нетерпением ждала встречи с Диёрой.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
"Пока сестра была в Беларуси я очень сильно по ней скучала. Иногда даже плакала. И сегодня, когда она наконец прилетела, я первой побежала к ней, чтобы ее поприветствовать", — рассказала Розия.
Во II играх стран СНГ в Минске участвовали более 300 атлетов из Узбекистана.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
За 10 дней спортсмены завоевали 106 медалей: 28 золотых, 25 серебряных и 53 бронзовые. Таким образом, республика заняла 3-е место в общекомандном зачете.