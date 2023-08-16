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В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео
В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео
Встреча спортсменов прошла в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. На церемонии присутствовали глава Минспорта, генсекретарь НОК, родные и близкие чемпионов, а также журналисты.
2023-08-16T08:25+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили узбекистанских атлетов, успешно выступивших на соревнованиях в Минске в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью.В числе встречавших — 11 летняя Розия Абдуманнобова, младшая сестра боксерши Диеры Абдуманнобовой, бронзового призера II Игр стран СНГ. Все 7 часов дороги от дома до аэропорта она с нетерпением ждала встречи с Диёрой.Во II играх стран СНГ в Минске участвовали более 300 атлетов из Узбекистана.За 10 дней спортсмены завоевали 106 медалей: 28 золотых, 25 серебряных и 53 бронзовые. Таким образом, республика заняла 3-е место в общекомандном зачете.
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Элина Бекназарова
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узбекистан беларусь игры минск спортивные соревнования боксер ii игры стран снг фото
узбекистан беларусь игры минск спортивные соревнования боксер ii игры стран снг фото

В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео

08:25 16.08.2023 (обновлено: 10:09 16.08.2023)
© Федерации бокса УзбекистанаВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска.
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Федерации бокса Узбекистана
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Встреча спортсменов прошла в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью. На церемонии присутствовали глава Минспорта, Генсек НОК РУз, родные и близкие чемпионов, а также журналисты.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили узбекистанских атлетов, успешно выступивших на соревнованиях в Минске в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
В числе встречавших — 11 летняя Розия Абдуманнобова, младшая сестра боксерши Диеры Абдуманнобовой, бронзового призера II Игр стран СНГ. Все 7 часов дороги от дома до аэропорта она с нетерпением ждала встречи с Диёрой.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов

"Пока сестра была в Беларуси я очень сильно по ней скучала. Иногда даже плакала. И сегодня, когда она наконец прилетела, я первой побежала к ней, чтобы ее поприветствовать", — рассказала Розия.

Во II играх стран СНГ в Минске участвовали более 300 атлетов из Узбекистана.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
В аэропорту Ташкента встретили спортсменов, вернувшихся из Минска
© Shutnik/Зафар Халилов
За 10 дней спортсмены завоевали 106 медалей: 28 золотых, 25 серебряных и 53 бронзовые. Таким образом, республика заняла 3-е место в общекомандном зачете.
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