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В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео

В Ташкенте встретили участников II Игр стран СНГ — фото, видео

Встреча спортсменов прошла в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. На церемонии присутствовали глава Минспорта, генсекретарь НОК, родные и близкие чемпионов, а также журналисты.

2023-08-16T08:25+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили узбекистанских атлетов, успешно выступивших на соревнованиях в Минске в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Рейс с атлетами на борту прибыл сегодня ночью.В числе встречавших — 11 летняя Розия Абдуманнобова, младшая сестра боксерши Диеры Абдуманнобовой, бронзового призера II Игр стран СНГ. Все 7 часов дороги от дома до аэропорта она с нетерпением ждала встречи с Диёрой.Во II играх стран СНГ в Минске участвовали более 300 атлетов из Узбекистана.За 10 дней спортсмены завоевали 106 медалей: 28 золотых, 25 серебряных и 53 бронзовые. Таким образом, республика заняла 3-е место в общекомандном зачете.

узбекистан

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2023

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