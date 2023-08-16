https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-aeroporty-svetnyye-koridory-otmen-37922122.html

В аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих

В аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих

Вместо цветных коридоров, которые действовали с 2018 года, появится система дистанционного таможенного контроля.

2023-08-16T17:33+0500

2023-08-16T17:33+0500

2023-08-16T17:42+0500

узбекистан

аэропорт

общество

таможенный досмотр

зеленый коридор

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В международных аэропортах Узбекистана отменили систему "зеленого" и "красного" коридоров для пассажиров, вылетающих за границу, сообщает пресс-служба Таможенного комитета. 11 августа в соответствующее постановление Правительства внесены изменения и дополнения, направленные на упрощение таможенного администрирования.Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.Напомним, что “зеленый” и “красный” коридоры в аэропортах ввели 1 января 2018 года.Через "зеленый" коридор проходили пассажиры с товарами, не подлежащими письменному декларированию, а через "красный" — с товарами, подлежащими обязательному письменному декларированию.

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