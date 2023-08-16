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В аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих
В аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих
Вместо цветных коридоров, которые действовали с 2018 года, появится система дистанционного таможенного контроля.
2023-08-16T17:33+0500
2023-08-16T17:33+0500
2023-08-16T17:42+0500
узбекистан
аэропорт
общество
таможенный досмотр
зеленый коридор
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В международных аэропортах Узбекистана отменили систему "зеленого" и "красного" коридоров для пассажиров, вылетающих за границу, сообщает пресс-служба Таможенного комитета. 11 августа в соответствующее постановление Правительства внесены изменения и дополнения, направленные на упрощение таможенного администрирования.Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.Напомним, что “зеленый” и “красный” коридоры в аэропортах ввели 1 января 2018 года.Через "зеленый" коридор проходили пассажиры с товарами, не подлежащими письменному декларированию, а через "красный" — с товарами, подлежащими обязательному письменному декларированию.
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узбекистан аэропорт общество таможенный досмотр
узбекистан аэропорт общество таможенный досмотр
В аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих
17:33 16.08.2023 (обновлено: 17:42 16.08.2023)
Вместо цветных коридоров, которые действовали с 2018 года, появится система дистанционного таможенного контроля.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В международных аэропортах Узбекистана отменили систему "зеленого" и "красного" коридоров для пассажиров, вылетающих за границу, сообщает пресс-служба
Таможенного комитета.
11 августа в соответствующее постановление
Правительства внесены изменения и дополнения
, направленные на упрощение таможенного администрирования.
Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.
Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.
Напомним, что “зеленый” и “красный” коридоры в аэропортах ввели 1 января 2018 года.
Через "зеленый" коридор проходили пассажиры с товарами, не подлежащими письменному декларированию, а через "красный" — с товарами, подлежащими обязательному письменному декларированию.