https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-chastnyy-sektor-bezopasnost-dorojnoye-dvijeniye-37902084.html

Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД

Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД

В Узбекистане владельцев частных камер лишат на них права за ошибки в фиксации нарушений ПДД.

2023-08-16T10:36+0500

2023-08-16T10:36+0500

2023-08-16T11:29+0500

узбекистан

пдд

постановление

кабинет министров узбекистана

камеры фиксации правонарушений

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2944:1655_1920x0_80_0_0_52ec24f7c8186461dd6cf8780427ccbf.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В случае, если общее количество ошибок в фиксации нарушений ПДД будет составлять 5% и более, владельца камеры лишат права собственности на устройство через суд, сообщает УзА. Кабмин внес соответствующие поправки в Постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".Кроме того, согласно документу, теперь срок монтажа и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных фото- и видеофиксаторов нарушений ПДД предпринимателями увеличат с 60 до 180 дней.При этом, если владелец камеры не начнет строительно-монтажные работы в течение 90 дней после получения уведомления о выигрыше в торгах, суд вправе расторгнуть с ним договор. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кабинет министров узбекистана постановление пдд камеры фиксации правонарушений