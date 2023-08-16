https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-chastnyy-sektor-bezopasnost-dorojnoye-dvijeniye-37902084.html
Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД
Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД
В Узбекистане владельцев частных камер лишат на них права за ошибки в фиксации нарушений ПДД.
2023-08-16T10:36+0500
2023-08-16T10:36+0500
2023-08-16T11:29+0500
узбекистан
пдд
постановление
кабинет министров узбекистана
камеры фиксации правонарушений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2944:1655_1920x0_80_0_0_52ec24f7c8186461dd6cf8780427ccbf.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В случае, если общее количество ошибок в фиксации нарушений ПДД будет составлять 5% и более, владельца камеры лишат права собственности на устройство через суд, сообщает УзА. Кабмин внес соответствующие поправки в Постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".Кроме того, согласно документу, теперь срок монтажа и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных фото- и видеофиксаторов нарушений ПДД предпринимателями увеличат с 60 до 180 дней.При этом, если владелец камеры не начнет строительно-монтажные работы в течение 90 дней после получения уведомления о выигрыше в торгах, суд вправе расторгнуть с ним договор. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79b30e3a3609618ff82d11f1a5c325fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кабинет министров узбекистана постановление пдд камеры фиксации правонарушений
узбекистан кабинет министров узбекистана постановление пдд камеры фиксации правонарушений
Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД
10:36 16.08.2023 (обновлено: 11:29 16.08.2023)
В республике определили допустимое количество ошибок в фиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличили срок монтажа и запуска камер фиксации нарушений ПДД.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В случае, если общее количество ошибок в фиксации нарушений ПДД будет составлять 5% и более, владельца камеры лишат права собственности на устройство через суд, сообщает УзА.
Кабмин внес соответствующие поправки в Постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".
Кроме того, согласно документу, теперь срок монтажа и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных фото- и видеофиксаторов нарушений ПДД предпринимателями увеличат с 60 до 180 дней.
При этом, если владелец камеры не начнет строительно-монтажные работы в течение 90 дней после получения уведомления о выигрыше в торгах, суд вправе расторгнуть с ним договор.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате.