Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-chastnyy-sektor-bezopasnost-dorojnoye-dvijeniye-37902084.html
Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД
Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД
В Узбекистане владельцев частных камер лишат на них права за ошибки в фиксации нарушений ПДД.
2023-08-16T10:36+0500
2023-08-16T11:29+0500
узбекистан
пдд
постановление
кабинет министров узбекистана
камеры фиксации правонарушений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2944:1655_1920x0_80_0_0_52ec24f7c8186461dd6cf8780427ccbf.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В случае, если общее количество ошибок в фиксации нарушений ПДД будет составлять 5% и более, владельца камеры лишат права собственности на устройство через суд, сообщает УзА. Кабмин внес соответствующие поправки в Постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".Кроме того, согласно документу, теперь срок монтажа и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных фото- и видеофиксаторов нарушений ПДД предпринимателями увеличат с 60 до 180 дней.При этом, если владелец камеры не начнет строительно-монтажные работы в течение 90 дней после получения уведомления о выигрыше в торгах, суд вправе расторгнуть с ним договор. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79b30e3a3609618ff82d11f1a5c325fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан кабинет министров узбекистана постановление пдд камеры фиксации правонарушений
узбекистан кабинет министров узбекистана постановление пдд камеры фиксации правонарушений

Владельцев камер на автодорогах будут наказывать за ошибки в фиксации нарушений ПДД

10:36 16.08.2023 (обновлено: 11:29 16.08.2023)
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКамера слежения
Камера слежения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Руслан Кривобок
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В республике определили допустимое количество ошибок в фиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличили срок монтажа и запуска камер фиксации нарушений ПДД.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В случае, если общее количество ошибок в фиксации нарушений ПДД будет составлять 5% и более, владельца камеры лишат права собственности на устройство через суд, сообщает УзА.
Кабмин внес соответствующие поправки в Постановление "О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".
Кроме того, согласно документу, теперь срок монтажа и ввода в эксплуатацию специальных автоматизированных фото- и видеофиксаторов нарушений ПДД предпринимателями увеличат с 60 до 180 дней.
При этом, если владелец камеры не начнет строительно-монтажные работы в течение 90 дней после получения уведомления о выигрыше в торгах, суд вправе расторгнуть с ним договор.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0