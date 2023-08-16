https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-jenschina-doch-popytka-prodaja-37904392.html

Женщина в Навоийской области пыталась продать свою дочь за $7,5 тысяч

Женщина в Навоийской области пыталась продать свою дочь за $7,5 тысяч

Против нее возбудили уголовное дело по статье "торговля людьми".

2023-08-16T10:56+0500

2023-08-16T10:56+0500

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происшествия

узбекистан

навойская область

женщина

торговля людьми

ребенок

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Узбекистане женщина пыталась продать свою дочь 2023 года рождения другому гражданину за 90 млн сумов ($7,5 тысяч), сообщает УзА. Гражданку задержали сотрудники Управления внутренних дел и борьбы с экономическими преступлениями Навоийской области. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса РУз (Торговля людьми) и проводится следствие.

узбекистан

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