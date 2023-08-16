https://uz.sputniknews.ru/20230816/v-samarkande-proshel-vsemirnyy-tyurkskiy-meditsinskiy-kongress-37929720.html
В Самарканде прошел Всемирный тюркский медицинский конгресс
В Самарканде прошел Всемирный тюркский медицинский конгресс
Здесь же состоялось заседание министров здравоохранения стран ОТГ, узбекско-турецкий медицинский форум и международная выставка.
2023-08-16T21:29+0500
2023-08-16T21:29+0500
2023-08-16T22:09+0500
узбекистан
самарканд
конгресс
медицина
организация тюркских государств
министр здравоохранения
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Самарканде состоялся Всемирный тюркский медицинский конгресс и ряд других крупных мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В конгрессе приняли участие делегации стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ): Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также представители Татарстана, которых пригласили как гостей.Цель конгресса — изучение уникального наследия, богатого опыта и исторических традиций медицины тюркских народов, а также применение и популяризация достижений современной инновационной медицины, - отметили в пресс-службе.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа поблагодарил братские тюркские народы за помощь в ликвидации последствий землетрясений.Здесь же прошло заседание министров здравоохранения стран ОТГ и узбекско-турецкйи медицинский форум.В форуме приняли участие министры здравоохранения двух стран, ответственные лица сферы, руководители медицинских вузов, ведущих лечебно-профилактических учреждений, частных клиник, фармацевтических компаний, ученые, а также представители средств массовой информации.По итогам форума медицинские учреждения, вузы, частные предприятия и фармкомпании двух стран подписали ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве.Одновременно проходила международная медицинская выставка, где были представлены современная медицинская техника и достижения фармацевтики стран ОТГ.
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узбекистан самарканд всемирный тюркский медицинский конгресс форум организация тюркских государств министр здравоохранения турции фахреттин ходжа выставка медицинской техники встреча министров
узбекистан самарканд всемирный тюркский медицинский конгресс форум организация тюркских государств министр здравоохранения турции фахреттин ходжа выставка медицинской техники встреча министров
В Самарканде прошел Всемирный тюркский медицинский конгресс
21:29 16.08.2023 (обновлено: 22:09 16.08.2023)
Здесь же состоялось заседание министров здравоохранения стран ОТГ, узбекско-турецкий медицинский форум и международная выставка.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
В Самарканде состоялся Всемирный тюркский медицинский конгресс и ряд других крупных мероприятий, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
В конгрессе приняли участие делегации стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ): Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также представители Татарстана, которых пригласили как гостей.
Цель конгресса — изучение уникального наследия, богатого опыта и исторических традиций медицины тюркских народов, а также применение и популяризация достижений современной инновационной медицины, - отметили в пресс-службе.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа поблагодарил братские тюркские народы за помощь в ликвидации последствий землетрясений.
"Пользуясь случаем, от имени всего турецкого народа выражаю благодарность всем братским странам, которые, разделив нашу боль, направили поисково-спасательные и медицинские группы, медикаменты и другие необходимые принадлежности для оказания помощи в ликвидации последствий "землетрясения века", которое разрушило 11 городов Турции", - отметил он.
Здесь же прошло заседание министров здравоохранения стран ОТГ и узбекско-турецкйи медицинский форум.
В форуме приняли участие министры здравоохранения двух стран, ответственные лица сферы, руководители медицинских вузов, ведущих лечебно-профилактических учреждений, частных клиник, фармацевтических компаний, ученые, а также представители средств массовой информации.
По итогам форума медицинские учреждения, вузы, частные предприятия и фармкомпании двух стран подписали ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве.
Одновременно проходила международная медицинская выставка, где были представлены современная медицинская техника и достижения фармацевтики стран ОТГ.