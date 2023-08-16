https://uz.sputniknews.ru/20230816/v-samarkande-proshel-vsemirnyy-tyurkskiy-meditsinskiy-kongress-37929720.html

В Самарканде прошел Всемирный тюркский медицинский конгресс

В Самарканде прошел Всемирный тюркский медицинский конгресс

Здесь же состоялось заседание министров здравоохранения стран ОТГ, узбекско-турецкий медицинский форум и международная выставка.

2023-08-16T21:29+0500

2023-08-16T21:29+0500

2023-08-16T22:09+0500

узбекистан

самарканд

конгресс

медицина

организация тюркских государств

министр здравоохранения

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Самарканде состоялся Всемирный тюркский медицинский конгресс и ряд других крупных мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В конгрессе приняли участие делегации стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ): Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также представители Татарстана, которых пригласили как гостей.Цель конгресса — изучение уникального наследия, богатого опыта и исторических традиций медицины тюркских народов, а также применение и популяризация достижений современной инновационной медицины, - отметили в пресс-службе.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа поблагодарил братские тюркские народы за помощь в ликвидации последствий землетрясений.Здесь же прошло заседание министров здравоохранения стран ОТГ и узбекско-турецкйи медицинский форум.В форуме приняли участие министры здравоохранения двух стран, ответственные лица сферы, руководители медицинских вузов, ведущих лечебно-профилактических учреждений, частных клиник, фармацевтических компаний, ученые, а также представители средств массовой информации.По итогам форума медицинские учреждения, вузы, частные предприятия и фармкомпании двух стран подписали ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве.Одновременно проходила международная медицинская выставка, где были представлены современная медицинская техника и достижения фармацевтики стран ОТГ.

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