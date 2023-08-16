https://uz.sputniknews.ru/20230816/yeaes-strany-ekonomika-rost-37915508.html

Экономика стран ЕАЭС уверенно растет — ЕАБР

Экономика стран ЕАЭС уверенно растет — ЕАБР

Наибольшую динамику демонстрируют Армения и Таджикистан.

2023-08-16T15:37+0500

2023-08-16T15:37+0500

2023-08-16T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. По предварительным оценкам аналитиков Евразийского банка развития, совокупный ВВП государств — участников ЕАБР по итогам первой половины 2023 года увеличился на 1,8 % г/г (в годовом исчислении).При этом эксперты обращают внимание на то, что за первые три месяца этого года экономическая активность в регионе сократилась на 1,1 % г/г, а в 2022 году — на 1,5 % г/г.Показатель ВВП в I полугодии, год к году составляет:Между тем, аналитики ЕАБР говорят о сохраняющихся рисках для экономик региона операций банка со стороны внешнего сектора.Напомним, что государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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