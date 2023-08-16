Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230816/yeaes-strany-ekonomika-rost-37915508.html
Экономика стран ЕАЭС уверенно растет — ЕАБР
Экономика стран ЕАЭС уверенно растет — ЕАБР
Наибольшую динамику демонстрируют Армения и Таджикистан.
2023-08-16T15:37+0500
2023-08-16T17:27+0500
еаэс
экономика
рост экономики
ввп
еабр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. По предварительным оценкам аналитиков Евразийского банка развития, совокупный ВВП государств — участников ЕАБР по итогам первой половины 2023 года увеличился на 1,8 % г/г (в годовом исчислении).При этом эксперты обращают внимание на то, что за первые три месяца этого года экономическая активность в регионе сократилась на 1,1 % г/г, а в 2022 году — на 1,5 % г/г.Показатель ВВП в I полугодии, год к году составляет:Между тем, аналитики ЕАБР говорят о сохраняющихся рисках для экономик региона операций банка со стороны внешнего сектора.Напомним, что государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика еаэс рост экономики еабр
экономика еаэс рост экономики еабр

Экономика стран ЕАЭС уверенно растет — ЕАБР

15:37 16.08.2023 (обновлено: 17:27 16.08.2023)
© Foto : Евразийская экономическая комиссияФлаги стран-участников ЕАЭС.
Флаги стран-участников ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
Подписаться на
НовостиTelegram
Наибольшую динамику демонстрируют Армения и Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. По предварительным оценкам аналитиков Евразийского банка развития, совокупный ВВП государств — участников ЕАБР по итогам первой половины 2023 года увеличился на 1,8 % г/г (в годовом исчислении).
При этом эксперты обращают внимание на то, что за первые три месяца этого года экономическая активность в регионе сократилась на 1,1 % г/г, а в 2022 году — на 1,5 % г/г.
Показатель ВВП в I полугодии, год к году составляет:
Армения +11,4 %
Беларусь +2,0 %
Казахстан +5,0 %
Кыргызстан +3,9 %
Россия +1,4 %
Таджикистан +8,3 %
Между тем, аналитики ЕАБР говорят о сохраняющихся рисках для экономик региона операций банка со стороны внешнего сектора.
Напомним, что государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0