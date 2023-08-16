https://uz.sputniknews.ru/20230816/zapad-raskruchivaet-voynu-na-ukraine-chtoby-zarabotat--medvedev-37923996.html
Запад раскручивает войну на Украине, чтобы заработать — Медведев
Запад раскручивает войну на Украине, чтобы заработать — Медведев
Зампредседателя Совбеза России выступил перед журналистами на форуме "Армия-2023" в подмосковной Кубинке.
2023-08-16T18:29+0500
2023-08-16T18:29+0500
2023-08-16T18:36+0500
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армия
дмитрий медведев
украина
запад
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ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Западным странам не нужны мирные переговоры по Украине, они стремятся заработать как можно больше на конфликте для своего оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на форуме "Армия-2023" в подмосковной Кубинке.По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ. Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи. На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113 модернизированный в Нидерландах. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.
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россия армия-2023 зампредседателя совета безопасности совбеза дмитрий медведев запад военно-промышленный комплекс мирные переговоры украина
россия армия-2023 зампредседателя совета безопасности совбеза дмитрий медведев запад военно-промышленный комплекс мирные переговоры украина
Запад раскручивает войну на Украине, чтобы заработать — Медведев
18:29 16.08.2023 (обновлено: 18:36 16.08.2023)
Зампредседателя Совбеза России выступил перед журналистами на форуме "Армия-2023" в подмосковной Кубинке.
ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Западным странам не нужны мирные переговоры по Украине, они стремятся заработать как можно больше на конфликте для своего оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на форуме "Армия-2023" в подмосковной Кубинке.
"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", — сказал Медведев.
По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ.
"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев.
Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи.
На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M-113 модернизированный в Нидерландах. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.