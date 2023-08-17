https://uz.sputniknews.ru/20230817/dollar-yevro-podesheveli-sentrobank-ustanovil-novyye-kursy-valyut-18-avgusta-37947031.html

Доллар и евро подешевели — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Доллар и евро подешевели — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана установил с 18 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-17T16:01+0500

2023-08-17T16:01+0500

2023-08-17T16:04+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 066,19 сума (-22,81), евро — 13 120,78 сумов (-88,87), рубля — 130,02 сумов (+5,12), а китайского юаня — 1 651,07 сум (-5,84), сообщает ЦБ республики.

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