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Доллар и евро подешевели — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Доллар и евро подешевели — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана установил с 18 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-17T16:01+0500
2023-08-17T16:01+0500
2023-08-17T16:04+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 066,19 сума (-22,81), евро — 13 120,78 сумов (-88,87), рубля — 130,02 сумов (+5,12), а китайского юаня — 1 651,07 сум (-5,84), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан курс валюты 18 августа евро доллар рубль сум китайский юань цб центробанк центральный банк
узбекистан курс валюты 18 августа евро доллар рубль сум китайский юань цб центробанк центральный банк
Доллар и евро подешевели — Центробанк Узбекистана установил новые курсы валют
16:01 17.08.2023 (обновлено: 16:04 17.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 18 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.