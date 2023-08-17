https://uz.sputniknews.ru/20230817/kurs-valyut-kommercheskiye-banki-uzbekistan-37945583.html

Курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

Курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

В коммерческих банках республики курс доллара установлен на уровне 12 030-12 150 сумов.

2023-08-17T15:17+0500

2023-08-17T15:17+0500

2023-08-17T15:17+0500

узбекистан

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курс валют

коммерческий банк

курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Курс покупки доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 060 сумов по состоянию на 13.00 17 августа.Новые курсы обмена валют:Капитал Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 109 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 110 сумов, рубль — 129 сумов, евро — 13 600 сумовАгро Банкпокупка: доллар — 12 060 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумовпродажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 13 850 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 300 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумовХалк Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 0продажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 0Турон Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 125 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумовХамкор Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 600 сумовАсака Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 140 сумов, рубль — 132 сума, евро — 13 600 сумовЗираат Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 547 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 13 875 сумовТраст Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 600 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 600 сумовАлока Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумовИпотека Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 0, евро — 13 900 сумовКДБ Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 0, евро — 13 950 сумовРавнак Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 400 сумовДавр Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 126 сумов, евро — 13 300 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар — 12 005 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 520 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 550 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 74 сума, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 150 сумов, рубль — 144 сума, евро — 13 450 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 75 сумов, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 126 сумов, евро — 13 500 сумов

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