https://uz.sputniknews.ru/20230817/luna-25-snimok-lunnoy-poverxnosti-37966896.html

"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

На снимке - южный полярный кратер Зееман с обратной стороны естественного спутника Земли.

2023-08-17T19:32+0500

2023-08-17T19:32+0500

2023-08-17T19:32+0500

россия

роскосмос

луна

"луна-25"

снимки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37966301_0:205:945:737_1920x0_80_0_0_e848d553220d093c5132d9e73d810882.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" прислала на землю первые снимки лунной поверхности, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".Кратер Зееман является уникальным объектом на поверхности спутника Земли и вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Телевизионный комплекс СТС-Л, с помощью которого сделаны снимки, создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Автоматическая станция также провела еще ряд исследований. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия лунная программа луна-25 орбита луны первые снимки кратер зееман обратная сторона луны исследования космос роскосмос