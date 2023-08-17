https://uz.sputniknews.ru/20230817/luna-25-snimok-lunnoy-poverxnosti-37966896.html
"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
На снимке - южный полярный кратер Зееман с обратной стороны естественного спутника Земли.
2023-08-17T19:32+0500
2023-08-17T19:32+0500
2023-08-17T19:32+0500
россия
роскосмос
луна
"луна-25"
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" прислала на землю первые снимки лунной поверхности, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".Кратер Зееман является уникальным объектом на поверхности спутника Земли и вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Телевизионный комплекс СТС-Л, с помощью которого сделаны снимки, создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Автоматическая станция также провела еще ряд исследований. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту.
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россия лунная программа луна-25 орбита луны первые снимки кратер зееман обратная сторона луны исследования космос роскосмос
россия лунная программа луна-25 орбита луны первые снимки кратер зееман обратная сторона луны исследования космос роскосмос
"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
На снимке - южный полярный кратер Зееман с обратной стороны естественного спутника Земли.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Российская автоматическая станция "Луна-25" прислала на землю первые снимки лунной поверхности, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"На снимке, сделанном сегодня в 08.23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны", - сообщили в госкорпорации.
Кратер Зееман является уникальным объектом на поверхности спутника Земли и вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.
"Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере", - говорится в сообщении пресс-службы.
Телевизионный комплекс СТС-Л, с помощью которого сделаны снимки, создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Автоматическая станция также провела еще ряд исследований.
"Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", - добавили в пресс-службе.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту.