https://uz.sputniknews.ru/20230817/luna-25-vyshla-na-orbitu-37947700.html
Впервые в истории: "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
Впервые в истории: "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
Корпорация "Роскосмос" опубликовала также новое "селфи" автоматической станции.
2023-08-17T15:34+0500
2023-08-17T15:34+0500
2023-08-17T15:53+0500
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роскосмос
"луна-25"
луна
орбита
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, сообщили в корпорации "Роскосмос".Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. Госкорпорация также опубликовала новое "селфи" лунной станции — фото, снятое бортовыми камерами. На кадре видны элементы конструкции "Луны-25" с наклеенными эмблемами "Роскосмоса", Института космических исследований и НПО "Лавочкина".Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
россия
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россия роскосмос луна-25 автоматическая станция орбита луны спутника земли селфи фото бортовой камеры
россия роскосмос луна-25 автоматическая станция орбита луны спутника земли селфи фото бортовой камеры
Впервые в истории: "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
15:34 17.08.2023 (обновлено: 15:53 17.08.2023)
Корпорация "Роскосмос" опубликовала также новое "селфи" автоматической станции.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, сообщили
в корпорации "Роскосмос".
"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), вышла на орбиту искусственного спутника Луны", — говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
"Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров", — добавили в "Роскосмосе".
Госкорпорация также опубликовала новое "селфи" лунной станции — фото, снятое бортовыми камерами. На кадре видны элементы конструкции "Луны-25" с наклеенными эмблемами "Роскосмоса", Института космических исследований и НПО "Лавочкина".
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.