https://uz.sputniknews.ru/20230817/luna-25-vyshla-na-orbitu-37947700.html

Впервые в истории: "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Впервые в истории: "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

Корпорация "Роскосмос" опубликовала также новое "селфи" автоматической станции.

2023-08-17T15:34+0500

2023-08-17T15:34+0500

2023-08-17T15:53+0500

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космос

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"луна-25"

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орбита

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, сообщили в корпорации "Роскосмос".Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. Госкорпорация также опубликовала новое "селфи" лунной станции — фото, снятое бортовыми камерами. На кадре видны элементы конструкции "Луны-25" с наклеенными эмблемами "Роскосмоса", Института космических исследований и НПО "Лавочкина".Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

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