https://uz.sputniknews.ru/20230817/migranty-initsiativy-spch-37943998.html

Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов

Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов

Глава российского Совета по правам человека призвал бесплатно обучать детей мигрантов русскому языку и бороться с "резиновыми" квартирами.

2023-08-17T14:32+0500

2023-08-17T14:32+0500

2023-08-17T14:32+0500

россия

общество

миграция

мигранты

школа

образование

регистрация

фиктивная регистрация

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik, Михаил Воробьев. Государство должно содействовать максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство, особенно тех, кто получает гражданство РФ. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.Он подчеркнул, что нельзя допускать появления языковых и национальных "анклавов", и выдвинул ряд предложений.Обучение детей мигрантовГлава СПЧ предложил организовать бесплатное обучение детей мигрантов русскому языку в специальных центрах. Детям приезжих, попадающим в школу с чужим для них языком обучения, тяжело влиться в учебный процесс. Поэтому им нужна отдельная языковая подготовка, чтобы к началу школьных занятий они уже говорили по-русски, сказал глава СПЧ.Он пояснил, что сегодня по закону власти обязаны принять в школу любого ребенка, проживающего в России.Воинский учетВалерий Фадеев также предложил упростить бюрократические процедуры для иностранцев, получающим гражданство России. В частности, он выдвинул инициативу синхронизировать выдачу российского паспорта и регистрацию в военкомате.При этом он подчеркнул, что на воинский учет должны вставать все граждане России мужского пола, но такой учет вовсе не означает обязательную мобилизацию или призыв в армию."Резиновые" квартирыВ России наблюдаются случаи, когда в одной квартире регистрируются сотни людей, что недопустимо, продолжил глава СПЧ.Также Валерий Фадеев сообщил о манипуляциях при совершении сделок с долями собственности.Глава СПЧ заявил, что готовит ряд предложений, чтобы прекратить подобную практику.Раскачка религиозной розниЗападные спецслужбы разжигают русофобские настроения среди мигрантов, заявил на пресс-конференции председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.По словам Кабанова, контролируемые спецслужбами недружественных государств информационные ресурсы участвуют в каждом новом конфликте всё активнее. Причем, "раскачка" идет как среди мигрантов, так и среди россиян.Он дал совет, как определить подобные информационные ресурсы."Как только вы видите оскорбления по поводу религии и массу агрессивных проявлений, девяносто процентов, что это ресурс, который накачан противником", – сказал член СПЧ корреспонденту Sputnik.

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