Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов
© Sputnik / Нина ЗотинаСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
© Sputnik / Нина Зотина
Глава российского Совета по правам человека призвал бесплатно обучать детей мигрантов русскому языку и бороться с "резиновыми" квартирами.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik, Михаил Воробьев. Государство должно содействовать максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство, особенно тех, кто получает гражданство РФ. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
Он подчеркнул, что нельзя допускать появления языковых и национальных "анклавов", и выдвинул ряд предложений.
Обучение детей мигрантов
Глава СПЧ предложил организовать бесплатное обучение детей мигрантов русскому языку в специальных центрах. Детям приезжих, попадающим в школу с чужим для них языком обучения, тяжело влиться в учебный процесс. Поэтому им нужна отдельная языковая подготовка, чтобы к началу школьных занятий они уже говорили по-русски, сказал глава СПЧ.
"Если ребенок не знает русского языка, то это обучение превращается в издевательство над ним", – подчеркнул Валерий Фадеев.
Он пояснил, что сегодня по закону власти обязаны принять в школу любого ребенка, проживающего в России.
Воинский учет
Валерий Фадеев также предложил упростить бюрократические процедуры для иностранцев, получающим гражданство России. В частности, он выдвинул инициативу синхронизировать выдачу российского паспорта и регистрацию в военкомате.
"Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что на воинский учет должны вставать все граждане России мужского пола, но такой учет вовсе не означает обязательную мобилизацию или призыв в армию.
"Даже больные люди, которые имеют освобождение от воинской службы, тем более от мобилизации, всё равно должны встать на воинский учет. И в военкомате будет записано: "освобожден от воинской службы по такой-то причине", – уточнил он.
"Резиновые" квартиры
В России наблюдаются случаи, когда в одной квартире регистрируются сотни людей, что недопустимо, продолжил глава СПЧ.
"Если в квартире зарегистрированы сотни людей, как они там могут поместиться? Если квартира переполнена, там меньше шести квадратных метров на человека, надо разобраться и запретить регистрацию в ней", – высказал он свою позицию, добавив, что для этого потребуется внести поправки в соответствующий закон.
Также Валерий Фадеев сообщил о манипуляциях при совершении сделок с долями собственности.
"Можно купить даже не квадратный метр, а десятки квадратных сантиметров жилья. И формально вы становитесь собственником, у вас появляются какие-то новые права", – уточнил он.
Глава СПЧ заявил, что готовит ряд предложений, чтобы прекратить подобную практику.
Раскачка религиозной розни
Западные спецслужбы разжигают русофобские настроения среди мигрантов, заявил на пресс-конференции председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.
"Сначала была история по поводу строительства мечети в Москве, и мы уже тогда фиксировали активность определенных ресурсов, которые связаны с Украиной и с Западом. Потом был Челябинск, когда ситуацию раскачивали, сейчас – в Ленинградской области", – рассказал он.
По словам Кабанова, контролируемые спецслужбами недружественных государств информационные ресурсы участвуют в каждом новом конфликте всё активнее. Причем, "раскачка" идет как среди мигрантов, так и среди россиян.
"Это говорит о том, что данная проблема нашими врагами рассматривается в качестве одной из основных для дестабилизации ситуации в стране", – предостерег Кирилл Кабанов.
Он дал совет, как определить подобные информационные ресурсы.
"Как только вы видите оскорбления по поводу религии и массу агрессивных проявлений, девяносто процентов, что это ресурс, который накачан противником", – сказал член СПЧ корреспонденту Sputnik.