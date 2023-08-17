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Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов
Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов
Глава российского Совета по правам человека призвал бесплатно обучать детей мигрантов русскому языку и бороться с "резиновыми" квартирами.
2023-08-17T14:32+0500
2023-08-17T14:32+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik, Михаил Воробьев. Государство должно содействовать максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство, особенно тех, кто получает гражданство РФ. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.Он подчеркнул, что нельзя допускать появления языковых и национальных "анклавов", и выдвинул ряд предложений.Обучение детей мигрантовГлава СПЧ предложил организовать бесплатное обучение детей мигрантов русскому языку в специальных центрах. Детям приезжих, попадающим в школу с чужим для них языком обучения, тяжело влиться в учебный процесс. Поэтому им нужна отдельная языковая подготовка, чтобы к началу школьных занятий они уже говорили по-русски, сказал глава СПЧ.Он пояснил, что сегодня по закону власти обязаны принять в школу любого ребенка, проживающего в России.Воинский учетВалерий Фадеев также предложил упростить бюрократические процедуры для иностранцев, получающим гражданство России. В частности, он выдвинул инициативу синхронизировать выдачу российского паспорта и регистрацию в военкомате.При этом он подчеркнул, что на воинский учет должны вставать все граждане России мужского пола, но такой учет вовсе не означает обязательную мобилизацию или призыв в армию."Резиновые" квартирыВ России наблюдаются случаи, когда в одной квартире регистрируются сотни людей, что недопустимо, продолжил глава СПЧ.Также Валерий Фадеев сообщил о манипуляциях при совершении сделок с долями собственности.Глава СПЧ заявил, что готовит ряд предложений, чтобы прекратить подобную практику.Раскачка религиозной розниЗападные спецслужбы разжигают русофобские настроения среди мигрантов, заявил на пресс-конференции председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.По словам Кабанова, контролируемые спецслужбами недружественных государств информационные ресурсы участвуют в каждом новом конфликте всё активнее. Причем, "раскачка" идет как среди мигрантов, так и среди россиян.Он дал совет, как определить подобные информационные ресурсы."Как только вы видите оскорбления по поводу религии и массу агрессивных проявлений, девяносто процентов, что это ресурс, который накачан противником", – сказал член СПЧ корреспонденту Sputnik.
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россия миграция мигранты получение гражданства обучение образование школа дети бесплатные языковые центры обучение русскому языку воинский учет новых граждан резиновые квартиры фиктивная регистрация махинации с собственностью разжигание религиозной розни совет по правам человека валерий фадеев
россия миграция мигранты получение гражданства обучение образование школа дети бесплатные языковые центры обучение русскому языку воинский учет новых граждан резиновые квартиры фиктивная регистрация махинации с собственностью разжигание религиозной розни совет по правам человека валерий фадеев

Обучение русскому и воинский учет: что предлагает СПЧ для мигрантов

14:32 17.08.2023
© Sputnik / Нина ЗотинаСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Глава российского Совета по правам человека призвал бесплатно обучать детей мигрантов русскому языку и бороться с "резиновыми" квартирами.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik, Михаил Воробьев. Государство должно содействовать максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство, особенно тех, кто получает гражданство РФ. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
Он подчеркнул, что нельзя допускать появления языковых и национальных "анклавов", и выдвинул ряд предложений.

Обучение детей мигрантов

Глава СПЧ предложил организовать бесплатное обучение детей мигрантов русскому языку в специальных центрах. Детям приезжих, попадающим в школу с чужим для них языком обучения, тяжело влиться в учебный процесс. Поэтому им нужна отдельная языковая подготовка, чтобы к началу школьных занятий они уже говорили по-русски, сказал глава СПЧ.
"Если ребенок не знает русского языка, то это обучение превращается в издевательство над ним", – подчеркнул Валерий Фадеев.
Он пояснил, что сегодня по закону власти обязаны принять в школу любого ребенка, проживающего в России.

Воинский учет

Валерий Фадеев также предложил упростить бюрократические процедуры для иностранцев, получающим гражданство России. В частности, он выдвинул инициативу синхронизировать выдачу российского паспорта и регистрацию в военкомате.
"Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что на воинский учет должны вставать все граждане России мужского пола, но такой учет вовсе не означает обязательную мобилизацию или призыв в армию.
"Даже больные люди, которые имеют освобождение от воинской службы, тем более от мобилизации, всё равно должны встать на воинский учет. И в военкомате будет записано: "освобожден от воинской службы по такой-то причине", – уточнил он.

"Резиновые" квартиры

В России наблюдаются случаи, когда в одной квартире регистрируются сотни людей, что недопустимо, продолжил глава СПЧ.
"Если в квартире зарегистрированы сотни людей, как они там могут поместиться? Если квартира переполнена, там меньше шести квадратных метров на человека, надо разобраться и запретить регистрацию в ней", – высказал он свою позицию, добавив, что для этого потребуется внести поправки в соответствующий закон.
Также Валерий Фадеев сообщил о манипуляциях при совершении сделок с долями собственности.
"Можно купить даже не квадратный метр, а десятки квадратных сантиметров жилья. И формально вы становитесь собственником, у вас появляются какие-то новые права", – уточнил он.
Глава СПЧ заявил, что готовит ряд предложений, чтобы прекратить подобную практику.

Раскачка религиозной розни

Западные спецслужбы разжигают русофобские настроения среди мигрантов, заявил на пресс-конференции председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.
"Сначала была история по поводу строительства мечети в Москве, и мы уже тогда фиксировали активность определенных ресурсов, которые связаны с Украиной и с Западом. Потом был Челябинск, когда ситуацию раскачивали, сейчас – в Ленинградской области", – рассказал он.
По словам Кабанова, контролируемые спецслужбами недружественных государств информационные ресурсы участвуют в каждом новом конфликте всё активнее. Причем, "раскачка" идет как среди мигрантов, так и среди россиян.
"Это говорит о том, что данная проблема нашими врагами рассматривается в качестве одной из основных для дестабилизации ситуации в стране", – предостерег Кирилл Кабанов.
Он дал совет, как определить подобные информационные ресурсы.
"Как только вы видите оскорбления по поводу религии и массу агрессивных проявлений, девяносто процентов, что это ресурс, который накачан противником", – сказал член СПЧ корреспонденту Sputnik.
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