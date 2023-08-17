https://uz.sputniknews.ru/20230817/odejda-vyglyadet-moloje-stilist-37929904.html
Как выглядеть моложе с помощью одежды, рассказала стилист
Как выглядеть моложе с помощью одежды, рассказала стилист
Специалист назвала предметы гардероба, которые будут модны в следующем сезоне и помогут визуально "скинуть" несколько лет.
2023-08-17T07:02+0500
2023-08-17T07:02+0500
2023-08-17T07:02+0500
это интересно
одежда
молодость
стиль
мнение эксперта
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Стилист Алена Носкова рассказала, как с помощью одежды можно выглядеть на несколько лет моложе.В первую очередь, стоит обратить внимание на цвет, фактуру, силуэт вещей и рисунок ткани, посоветовала она.В следующем сезоне будут модны предметы гардероба, которые позволят визуально "сбросить" несколько лет. Это классическая джинсовая куртка, атласный бомбер, свободная косуха или плащ без декора.Стоит также отказаться от декоративных элементов в одежде: страз, нашивок, вышивки и оборок, которые сильно упрощают образ.К примеру, прекрасно будут смотреться простая белая рубашка и популярные костюмы-тройки с жилетками.В качестве обуви стилист порекомендовала выбирать белые кеды, которые добавят образу современности и динамики, и будут выглядеть красиво и элегантно.
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одежда мода стиль как выглядеть моложе какая одежда молодит что будет модно в следующем сезоне классическая джинсовая куртка костюм тройка блузка белые кеды косуха как визуально снизить возраст советы стилиста
одежда мода стиль как выглядеть моложе какая одежда молодит что будет модно в следующем сезоне классическая джинсовая куртка костюм тройка блузка белые кеды косуха как визуально снизить возраст советы стилиста
Как выглядеть моложе с помощью одежды, рассказала стилист
Специалист назвала предметы гардероба, которые будут модны в следующем сезоне и помогут визуально "скинуть" несколько лет.
Стилист Алена Носкова рассказала
, как с помощью одежды можно выглядеть на несколько лет моложе.
В первую очередь, стоит обратить внимание на цвет, фактуру, силуэт вещей и рисунок ткани, посоветовала она.
"Выбирайте предметы гардероба, освежающие вас. Для портретной зоны подойдут более светлые и холодные оттенки, например, пастельные (молочный, голубой, пудровый, пыльно-розовый). Подберите несколько самых удачных цветов и используйте их. Атласные полуматовые ткани у лица тоже добавят свежести. Главное — не переборщить с блеском", - сказала стилист.
В следующем сезоне будут модны предметы гардероба, которые позволят визуально "сбросить" несколько лет. Это классическая джинсовая куртка, атласный бомбер, свободная косуха или плащ без декора.
Стоит также отказаться от декоративных элементов в одежде: страз, нашивок, вышивки и оборок, которые сильно упрощают образ.
К примеру, прекрасно будут смотреться простая белая рубашка и популярные костюмы-тройки с жилетками.
"Если хватит смелости и позволяет фигура — надевайте жилет на голое тело. Также свежо и актуально выглядят свободные мягкие классические костюмы с широкими брюками. Сочетайте их с простыми футболками и кедами", — посоветовала эксперт.
В качестве обуви стилист порекомендовала выбирать белые кеды, которые добавят образу современности и динамики, и будут выглядеть красиво и элегантно.