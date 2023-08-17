https://uz.sputniknews.ru/20230817/odejda-vyglyadet-moloje-stilist-37929904.html

Как выглядеть моложе с помощью одежды, рассказала стилист

Как выглядеть моложе с помощью одежды, рассказала стилист

Специалист назвала предметы гардероба, которые будут модны в следующем сезоне и помогут визуально "скинуть" несколько лет.

2023-08-17T07:02+0500

2023-08-17T07:02+0500

2023-08-17T07:02+0500

это интересно

одежда

молодость

стиль

мнение эксперта

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Стилист Алена Носкова рассказала, как с помощью одежды можно выглядеть на несколько лет моложе.В первую очередь, стоит обратить внимание на цвет, фактуру, силуэт вещей и рисунок ткани, посоветовала она.В следующем сезоне будут модны предметы гардероба, которые позволят визуально "сбросить" несколько лет. Это классическая джинсовая куртка, атласный бомбер, свободная косуха или плащ без декора.Стоит также отказаться от декоративных элементов в одежде: страз, нашивок, вышивки и оборок, которые сильно упрощают образ.К примеру, прекрасно будут смотреться простая белая рубашка и популярные костюмы-тройки с жилетками.В качестве обуви стилист порекомендовала выбирать белые кеды, которые добавят образу современности и динамики, и будут выглядеть красиво и элегантно.

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