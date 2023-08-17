https://uz.sputniknews.ru/20230817/pogoda-tashkent-17-avgust-2023-37910765.html
Еще теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 17 августа
Еще теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 17 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
2023-08-17T05:09+0500
2023-08-17T05:09+0500
2023-08-17T05:09+0500
узбекистан
ташкент
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем будет выше, чем накануне — 33-35°.
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узбекистан общество погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
узбекистан общество погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Еще теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 17 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем будет выше, чем накануне — 33-35°.