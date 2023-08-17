https://uz.sputniknews.ru/20230817/pogoda-tashkent-17-avgust-2023-37910765.html

Еще теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 17 августа

Еще теплее — прогноз погоды в Ташкенте на 17 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.

2023-08-17T05:09+0500

2023-08-17T05:09+0500

2023-08-17T05:09+0500

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прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем будет выше, чем накануне — 33-35°.

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