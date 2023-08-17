https://uz.sputniknews.ru/20230817/pogoda-uzbekistan-18-avgust-2023-37940062.html
Ниже +40, но все еще жарко — погода в Узбекистане на 18 августа
Ниже +40, но все еще жарко — погода в Узбекистане на 18 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
2023-08-17T12:41+0500
2023-08-17T12:41+0500
2023-08-17T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Ниже +40, но все еще жарко — погода в Узбекистане на 18 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 32-37 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская область — 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 24-29 градусов тепла.