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Ниже +40, но все еще жарко — погода в Узбекистане на 18 августа

Ниже +40, но все еще жарко — погода в Узбекистане на 18 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.

2023-08-17T12:41+0500

2023-08-17T12:41+0500

2023-08-17T12:41+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Менее ветрено в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха днем:

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