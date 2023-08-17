https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-universalnyy-bezekipajnyy-kater-bespilotnik-37934414.html
В России создали универсальный безэкипажный катер
В России создали универсальный безэкипажный катер
Запас хода катера — до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах дальность снизится, однако он сможет разогнаться до 80 километров в час
2023-08-17T10:04+0500
2023-08-17T10:04+0500
2023-08-17T10:17+0500
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завод
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", рассказал управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает РИА Новости.Даниленко уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.Директор холдинга также отметил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 "Визир" для обследования прибрежной зоны и дна. Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. По словам Даниленко, с одного пульта управления подключаются до шести катеров одновременно.При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложили алгоритм возвращения в базу: на судне есть система полного позиционирования на местности.По его словам, в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник. Директор холдинга напомнил, что судна типа "Визир" поставлялись на Балтийский завод для атомоходов проекта 22220. Там они выполняли функцию разъездных катеров с ледовой защитой. Всего на завод поставили два "Визира". Мощность таких катеров составляет от 150 до 350 лошадиных сил.Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.
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россия универсальный безэкипажный катер катер-беспилотник специалисты кингисеппский машиностроительный завод электропривод запас хода гибридный двигатель дроны крупнокалиберный пулемет легкие ракеты
россия универсальный безэкипажный катер катер-беспилотник специалисты кингисеппский машиностроительный завод электропривод запас хода гибридный двигатель дроны крупнокалиберный пулемет легкие ракеты
В России создали универсальный безэкипажный катер
10:04 17.08.2023 (обновлено: 10:17 17.08.2023)
Запас хода катера — до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах дальность снизится, однако он сможет разогнаться до 80 километров в час.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", рассказал управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает РИА Новости
.
"Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты", — рассказал он.
Даниленко уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.
Директор холдинга также отметил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 "Визир" для обследования прибрежной зоны и дна. Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. По словам Даниленко, с одного пульта управления подключаются до шести катеров одновременно.
При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложили алгоритм возвращения в базу: на судне есть система полного позиционирования на местности.
"На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отход на безопасное расстояние, подход к берегу и возвращение в базу", — подчеркнул Даниленко.
По его словам, в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник.
Директор холдинга напомнил, что судна типа "Визир" поставлялись на Балтийский завод
для атомоходов проекта 22220. Там они выполняли функцию разъездных катеров с ледовой защитой. Всего на завод поставили два "Визира". Мощность таких катеров составляет от 150 до 350 лошадиных сил.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.