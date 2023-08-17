https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-universalnyy-bezekipajnyy-kater-bespilotnik-37934414.html

В России создали универсальный безэкипажный катер

В России создали универсальный безэкипажный катер

Запас хода катера — до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах дальность снизится, однако он сможет разогнаться до 80 километров в час

2023-08-17T10:04+0500

2023-08-17T10:04+0500

2023-08-17T10:17+0500

россия

катер-беспилотник

армия

форум

минобороны рф

ракета

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37714973_0:212:3263:2047_1920x0_80_0_0_478bf4a091599a106e349be66bf1ab26.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", рассказал управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает РИА Новости.Даниленко уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.Директор холдинга также отметил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 "Визир" для обследования прибрежной зоны и дна. Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. По словам Даниленко, с одного пульта управления подключаются до шести катеров одновременно.При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложили алгоритм возвращения в базу: на судне есть система полного позиционирования на местности.По его словам, в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник. Директор холдинга напомнил, что судна типа "Визир" поставлялись на Балтийский завод для атомоходов проекта 22220. Там они выполняли функцию разъездных катеров с ледовой защитой. Всего на завод поставили два "Визира". Мощность таких катеров составляет от 150 до 350 лошадиных сил.Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия универсальный безэкипажный катер катер-беспилотник специалисты кингисеппский машиностроительный завод электропривод запас хода гибридный двигатель дроны крупнокалиберный пулемет легкие ракеты