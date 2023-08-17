https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-uzbekistan-agroekspress-37969601.html

Россия и Узбекистан увеличат поставки через "Агроэкспресс" — Минэкономразвития РФ

Россия и Узбекистан увеличат поставки через "Агроэкспресс" — Минэкономразвития РФ

Стороны прорабатывают возможность наладить поставки агропродукции не только по маршруту Ташкент-Москва, но и из других регионов двух стран.

2023-08-17T20:54+0500

2023-08-17T20:54+0500

2023-08-17T20:54+0500

узбекистан

россия

общество

экономика

продовольствие

"агроэкспрессы"

логистика

министерство экономического развития

министерство инвестиций, промышленности и торговли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/16/22332415_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1c37aed872840a7a6ae1e44e933323a8.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан увеличат поставки в рамках продовольственного логистического проекта "Агроэкспресс". Об этом договорились на встрече в Москве представители министерства экономического развития РФ и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.В заседании приняли участие заместители министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, Мурат Керефов, Татьяна Илюшникова, замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и представители узбекского посольства.Представители двух стран также обменялись опытом поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства.Обсудили представители министерств также организацию и проведение Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Напомним, "Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития России, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия москва министерство экономического развтития министерство инвестиций промышленности и торговли дмитрий вольвач мурат керефов татьяна илюшникова хуррам тешабаев агроэкспресс продовольствие логистический проект поставки