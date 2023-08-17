https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-uzbekistan-agroekspress-37969601.html
Россия и Узбекистан увеличат поставки через "Агроэкспресс" — Минэкономразвития РФ
Россия и Узбекистан увеличат поставки через "Агроэкспресс" — Минэкономразвития РФ
Стороны прорабатывают возможность наладить поставки агропродукции не только по маршруту Ташкент-Москва, но и из других регионов двух стран.
2023-08-17T20:54+0500
2023-08-17T20:54+0500
2023-08-17T20:54+0500
узбекистан
россия
общество
экономика
продовольствие
"агроэкспрессы"
логистика
министерство экономического развития
министерство инвестиций, промышленности и торговли
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан увеличат поставки в рамках продовольственного логистического проекта "Агроэкспресс". Об этом договорились на встрече в Москве представители министерства экономического развития РФ и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.В заседании приняли участие заместители министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, Мурат Керефов, Татьяна Илюшникова, замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и представители узбекского посольства.Представители двух стран также обменялись опытом поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства.Обсудили представители министерств также организацию и проведение Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Напомним, "Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития России, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.
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узбекистан россия москва министерство экономического развтития министерство инвестиций промышленности и торговли дмитрий вольвач мурат керефов татьяна илюшникова хуррам тешабаев агроэкспресс продовольствие логистический проект поставки
узбекистан россия москва министерство экономического развтития министерство инвестиций промышленности и торговли дмитрий вольвач мурат керефов татьяна илюшникова хуррам тешабаев агроэкспресс продовольствие логистический проект поставки
Россия и Узбекистан увеличат поставки через "Агроэкспресс" — Минэкономразвития РФ
Стороны прорабатывают возможность наладить поставки агропродукции не только по маршруту Ташкент-Москва, но и из других регионов двух стран.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Россия и Узбекистан увеличат поставки в рамках продовольственного логистического проекта "Агроэкспресс". Об этом договорились на встрече в Москве представители министерства экономического развития РФ и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщает
пресс-служба Минэкономразвития РФ.
В заседании приняли участие заместители министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, Мурат Керефов, Татьяна Илюшникова, замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и представители узбекского посольства.
"На сегодняшний день мы прорабатываем возможность организации поставок не только по направлению Ташкент-Москва, но и из других регионов Узбекистана и России. В октябре в Джизаке планируется открыть агрологистический комплекс мощностью – до 810 тыс. тонн продукции в год. Он расположен в зоне консолидации сельскохозяйственной продукции. Помимо "Агроэксперсса" в российско-узбекистанском портфеле прорабатывается еще порядка 60 проектов по линии межрегионального сотрудничества", - отметил Дмитрий Вольвач.
Представители двух стран также обменялись опытом поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства.
"Мы предприняли целый ряд шагов по развитию сотрудничества между малыми и средними предприятиями России и Узбекистана. В рамках "Президентской программы" проходят стажировки в Республике Узбекистан. Так, после прошлогодней стажировки было подписано соглашение о поставках в Оренбургскую область хлопковых тканей, а пензенский предприниматель совместно с партнерами из Узбекистана оптимизировал производство спортивной одежды", – рассказала Татьяна Илюшникова.
Обсудили представители министерств также организацию и проведение Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Напомним, "Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в Россию не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития России, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.