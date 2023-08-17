https://uz.sputniknews.ru/20230817/rubl-pereshel-ot-padeniya-k-uverennomu-rostu--dollar-opustilsya-nije-94-rubley-37945386.html
Рубль перешел от падения к уверенному росту — доллар опустился ниже 94 рублей
Рубль перешел от падения к уверенному росту — доллар опустился ниже 94 рублей
Курс доллара в России опустился ниже 94, евро - до 102,31, следует из данных Московской биржи.
2023-08-17T15:09+0500
2023-08-17T15:09+0500
2023-08-17T15:09+0500
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МОСКВА, 17 авг - Sputnik. После резкого падения курс рубля перешел к росту против доллара, юаня и евро. Доллар на Московской валютной бирже опустился ниже 94 рублей, юань - до 12,79 рубля, евро – до 102,31 рубля. Ожидается, что завтра курсы всех валют продолжат снижаться: доллар - до 93,95 рубля, юань – до 12,79 рубля, евро - до 102,31 рубля. Рубль начал укрепляться на фоне информации о проведении президентом Владимиром Путиным совещания в правительстве по финансовой ситуации в стране.
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россия экономика валюта доллар евро юань укрепление рост
россия экономика валюта доллар евро юань укрепление рост
Рубль перешел от падения к уверенному росту — доллар опустился ниже 94 рублей
Курс доллара в России опустился ниже 94, евро - до 102,31, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 17 авг - Sputnik. После резкого падения курс рубля перешел к росту против доллара, юаня и евро. Доллар на Московской валютной бирже опустился ниже 94 рублей, юань - до 12,79 рубля, евро – до 102,31 рубля.
Ожидается, что завтра курсы всех валют продолжат снижаться: доллар - до 93,95 рубля, юань – до 12,79 рубля, евро - до 102,31 рубля.
Рубль начал укрепляться на фоне информации о проведении президентом Владимиром Путиным совещания в правительстве по финансовой ситуации в стране.